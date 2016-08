Iloista sadonkorjuutunnelmaa Loimaalla

|

LOIMAA Maatalousmuseon sadonkorjuutapahtuma Köyrimarkkinat järjestetään museon ulkoalueella ensi lauantaina. Nyt kahdeksatta kertaa järjestettäville Köyrimarkkinoille on ilmoittautunut jälleen lukuisa määrä myyjiä. Iloisessa markkinatunnelmassa musiikki soi, kauppa käy ja ohjelmaa on luvassa koko perheelle. Myyjien kojuista löytyy uuden sadon tuotteita, leivonnaisia ja lähiruokaa sekä tietenkin erilaisia käsityötuotteita.

Tänä vuonna Köyrimarkkinoille tuo erityisleimansa ns. reko-tori. Reko-toiminnassa kuluttaja noutaa jakelutapahtumassa ennakkotilauksensa mukaiset tuotteet suoraan tuottajalta ilman välikäsiä. Köyrimarkkinoiden reko-torilla tuottajat myyvät normaalin reko-jakelun lisäksi tuotteitaan markkinaväelle myös ilman ennakkotilausta.

Musiikkia markkinaväen korville soittaa Loimaan soittokunnan seitsikko. Lapsille puuhaa järjestää 4H-yhdistys.

Työnäytöksinä markkina-alueella nähdään muun muassa rukiin puintia, heinäseipäiden tekoa ja saippuan keittoa. Paikalla on myös pari seppää, mahdollisuus kokeilla jousiammuntaa sekä osallistua Kaikkea kävyistä -työpajaan.

Sekä markkinoille että museon hallirakennuksen konenäyttelyyn on markkinapäivänä vapaa pääsy.

Nimensä markkinat ovat saaneet entisajan sadonkorjuujuhlasta. Köyri eli kekri oli entisaikojen suomalaisille vuodenvaihde sekä satokauden viimeinen päivä, jota oli syytä juhlia kunnolla.

Köyrimarkkinat la 3.9. klo 10–14 Suomen maatalousmuseo Sarassa, os. Vanhankirkontie 383, Loimaa.