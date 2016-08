Johannes Laine Jankosta Hurrikaaniin

|

LENTOPALLO Hurrikaani kiinnitti Loimaan Jankon kasvatin Johannes Laineen, 23, yhden vuoden mittaisella sopimuksella.

– Tunnelmat on hyvät, koska tätä varten olen treenannut viimeiset vuodet. Nyt pääsen mittaamaan tasoni kotimaisella huipputasolla, kommentoi yleispelaajana viihtyvä Laine.

Laine harjoittelee Hurrikaanin mukana, mutta saattaa pelata myös ykkössarjassa Jankon paidassa. Tilanne punnitaan aina erikseen, kumpi joukkueista tarvitsee Lainetta enemmän.

– Saamme taas oman kasvatin liigajoukkueeseen, mikä on minulle iso asia. Tällä tavalla pääsemme pikkuhiljaa kasvattamaan omasta pelaajatuotannosta pelaajia omalle liigajoukkueelle, Hurrikaanin päävalmentaja Lauri Rantanen iloitsi.

Rantasen ja Laineen yhteistyöllä on pitkä historia. Jo kakkossarjassa aikoinaan Rantanen valmensi Lainetta ja viimeisen kerran miehet olivat samassa joukkueessa pari kautta sitten ykkössarjassa.

– Johannes on fyysisesti valmis tähän sarjaan, mutta suurimmat haasteet tulevat siinä, että Mestaruusliigassa on lähes jokaisella joukkueella kova torjunta vastassa. Siihen paneudumme Johanneksen kanssa tarkasti. Haluan myös, että Johannes antaa kaikkensa aina harjoituksissa. Peliaika ja -paikka on ansaittava näytöillä, paaluttaa Rantanen.

Laineen sopimuksen myötä Hurrikaanilla on 11 pelaajasopimusta. Seura ei tällä hetkellä etsi aktiivisesti uusia pelaajia. Kesäharjoituksissa ovat olleet mukana Tshekkiin pelaamaan siirtynyt Antti Poikela sekä ilman sopimusta tällä hetkellä harjoittelevat Kosti Shumov ja Mikko Oivanen.

