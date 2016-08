Valjakkoajon SM-kilpailut viikonloppuna Loimihaassa

|

VALJAKKOAJO Valmennuskeskus Loimihaassa Loimaalla järjestetään 26.–28.8. valjakkoajon Suomen mestaruuskilpailut. Kilpailussa ratkotaan Suomen mestaruuksien lisäksi aluemestaruudet sekä shetlanninponien valjakkomestaruus. Uutuutena luvassa on junioreiden valjakkomestaruus. Viikonloppuna nähdään luokkia aina 2-tason helpoista luokista 4-tason vaikeisiin luokkiin asti sekä poni- että hevosvaljakoille.

Perjantaina 26.8. valjakot suorittavat koulukokeen. Lauantaina 27.8. ajetaan vauhdikas maraton eli kestävyyskoe. Sunnuntaina 28.8. kilpailut ratkeavat tarkkuuskokeen perusteella. Kilpailemaan on ilmoittautunut 40 valjakkoa.

Valjakkoajon Suomen mestaruuskilpailut järjestetään nyt ensimmäistä kertaa Loimaalla. Kilpailujen järjestämisestä vastaa Loimaan Urheiluratsastajat ry. Tapahtumaan on vapaa pääsy. Kilpailut alkavat perjantaina ja lauantaina klo 9, sunnuntaina puolestaan klo 10.