Hulmin puurivitalot puretaan

LOIMAAN kaupunki valmistelee Hulmin tyhjien vuokrarivitalojen purkamista.

Tekninen johtaja Jaana Koota vahvistaa, että purkaminen sisältyy tämän vuoden budjettiin ja tarjouspyyntö purkamisesta on valmisteltavana.

– Tarkoitus on, että rivitalot puretaan tänä vuonna, jos saamme määrärahan mukaisia tarjouksia.

Kehittämisjohtaja Matti Tunkkari kertoo, että korttelia on tarjottu rivitalorakentajillekin, mutta paikan soveltavuutta kovan rahan rakentamiseen on epäilty.