Hyvä omenavuosi näkyy mehustamon asiakasmäärässä

|

LOIMAA Kotipuutarhastaan omenia keräävillä on ollut kiireinen syksy, sillä moni kertoo sadon olleen hyvä. Myös mehustamolla on pitänyt kiirettä. Mehustamossa omenat rouhitaan kuljettimen kautta ja niistä puristetaan mehu kangasnyyteissä. Pastöroituna mehu säilyy kellarissa, kun taas tuoremehu pitää pakastaa, jotta se säilyy talven yli.

– Viime vuonna asiakkaita oli aika vähän, ehkä noin kymmenkunta. Tänä vuonna asiakkaita on tullut paljon, Tuoremehuaseman omistaja Sirkku Mäkinen kertoo.

Lue lisää 17.9.2016 lehdestä