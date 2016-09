Jukka Pelli Jankon ykkösjoukkueen valmentajaksi

|

LENTOPALLO Loimaan Jankko valmistautuu lokakuun alussa alkavaan lentopallon ykkössarjakauteen uuden päävalmentajan opein. Jankon valmennuksesta vastuun kantaa tällä kaudella Jukka Pelli, joka on ollut Jankon mukana neljä vuotta muun muassa huoltajan roolissa.

– Tarkoitus on kehittää pelaajia kohti liigarinkiä ja samalla voittaa yksittäisiä pelejä. Joukkue on fyysisesti hyvässä kunnossa, mutta pallotreeniä ja joukkueenharjoittelua pitää vielä tehdä paljon, ennen kuin ollaan valmiita sarja-avaukseen, Pelli kommentoi.

Hänen mukaansa joukkueen menestymisestä suurimman taakan kantavat tutut nimet, kuten Henry Kartano ja hakkuri Kai Lehtinen. Myös Hurrikaaniin sopimuksen tehnyt Johannes Laine on käytettävissä, jos Hurrikaanilla ei ole samaan aikaan liigapeliä.

Viime viikolla Jankko julkisti sopimuksen Petteri Laxin kanssa. Sopimus aiheutti lentopallopiireissä melkoista kuhinaa, koska Lax, 30, tunnetaan paremminkin yleisurheilupiireistä.

– Pelasin 15-vuotiaaksi saakka lentopalloa Lauttakylän Lujassa pituushypyn ohessa. Treenimielessä lentopallo oli hyvää harjoittelua yleisurheilua silmällä pitäen. Nyt keskityn urheiluhierojan töihini ja lentopalloon. Viime kaudella olin Kakkossarjassa, nyt Jankko houkutteli sarjatasoa ylemmäksi, Lax kertoo.

Valtteri Arra