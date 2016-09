Kansanedustajat kiirehtivät Ysitien parantamista

|

HELSINKI Varsinais-Suomen ja Pirkanmaan 27 kansanedustajaa on tehnyt hallitukselle kirjallisen kysymyksen Ysitien liikenneturvallisuus- ja kehittämisinvestoinneista ja niiden aikataulusta Liedon ja Akaan välillä. Yksi allekirjoittajista on loimaalainen Olavi Ala-Nissilä (kesk.).

– Korjausvelkarahojen turvin on päätetty korjata risteyksiä seitsemällä miljoonalla eurolla, mikä on liikenneturvallisuuden kannalta hyvin tärkeää. Tärkeä päätös, mutta se ei vielä ratkaise eteläisen Suomen kasvukolmion yhden sivun tärkeän tieyhteyden liikenneturvallisuusongelmia eikä aivan välttämätöntä kehittämishanketta, joka tieyhteydelle tarvitaan, Ala-Nissilä sanoo.

Kysymyksessä todetaan, että eteläisen Suomen kasvukolmion Helsinki–Turku–Tampere muut sivut ovat moottoritietä ja että Ysitiellä Turun ja Tampereen välillä sekä liikenneturvallisuusinvestoinnit että kehittämisinvestoinnit puuttuvat Lieto–Akaa-osuudelta.

Kysymyksessä todetaan myös muun muassa se, että Ysitie on hyvin turvaton erityisesti välillä Aura–Akaa, joka kuuluu valtateidemme heikompaan neljännekseen. Välillä sattuu vuosittain noin sata hirvieläinonnettomuutta.