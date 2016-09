Kitkolaisille löytyi tiloja kolmesta eri paikasta

|

LOIMAA Kitkonpuiston ryhmäkodin asukkaille osoitetaan väistötiloja kolmesta eri paikasta.

Pääjoukko Kitkonpuiston asukkaista siirtyy Huvilakatu 3:een, joka nyt on perhepalvelujen käytössä. Huvilakadulla olevat toiminnot siirtyvät puolestaan entisiin terveystarkastajien tiloihin Palininkadulle. Muuttojärjestelyjä on kaavailtu lokakuun alkupuolelle.

Loput Kitkonpuiston asukkaat sijoitetaan Mirja-kotiin Mellilään ja Alastaron Ruusurinteeseen.

Kitkonpuistossa toimivassa kehitysvammaisten ryhmäkodissa on todettu niin vakavia sisäilmaongelmia, ettei toimintaa tiloissa voida jatkaa.

Siksi asukkaille on etsitty väistötiloja muualta.

Anu Salo