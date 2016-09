Kokeneet muusikot tekevät, mitä huvittaa

|

LOIMAA Markku Vesala, Timo Ahokas, Aimo Peuralahti, Esa Tiira ja Pekka Tiira eivät enää kaipaa kiertue-elämää. Se vasta elämää on, että äijissä voidaan kokoontua torstaisin Vesalan pihamökkiin, jota mummonmökiksi kutsutaan.

– Olen soittanut niin paljon pakkopullaa, että laivabändit ja kapakat ovat alkaneet maistua puulta. Täällä voimme tehdä sellaista musiikkia, mikä meitä huvittaa, Peuralahti sanoo.

Mummonmökistä raikuu jazz ja blues, 60-luvun poppikin toisinaan. Kun äijät puhuvat suurista mestareista, he puhuvat Wes Montgomerysta, Spencer Davisista ja Miles Davisista.

Vesala tähdentää, ettei ole sukua sille toiselle Vesalalle (Paula) mutta muita meriittejä löytyy.

– On helpompi sanoa niin päin, etten ole soittanut Dannyn, Kirkan ja Markku Aron kanssa.

Ahokas on ollut Irwinin bändissä ja Esa Tiira Joel Hallikaisen. Pekka Tiira on kiertänyt kymmenen maata trubaduurina ja Peuralahti on vaikuttanut yhtyeissä, soittokunnassa, kuoroissa ja opetustöissä.

Kiti Salonen