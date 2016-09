Melliläläiset hakevat uutta kokoontumistilaa

|

LOIMAA/MELLILÄ Melliläläisten olohuoneeksi muodostunut Ostari-rakennus on niin huonossa kunnossa, että se tullaan purkamaan.

– Rakennus on aikapommi ja niin mätä, ettei sitä ole mitään mahdollisuuksia korjata, kyläyhdistyksen rahastonhoitaja Hilkka Palomäki sanoo.

Ostari toimii kaupungin omistamissa entisen osuuskaupan tiloissa, joissa kyläyhdistys on ollut pari vuotta vuokralla. Toiminta on vireää, mutta tila on kylmä ja lämmityskustannukset kovat.

Kuluista ja purkutuomiosta johtuen kyläyhdistys on päättänyt, että sen on löydettävä toiminnalleen korvaavat tilat.

Kaupungin kehittämisjohtaja Matti Tunkkari ehdottaa, että kyläyhdistyksen mahdollisuuksia päästä vuokralle Terveystaloon selvitettäisiin.

– Siitä ei tulisi meille riskejä eikä paineita, kyläyhdistyksen puheenjohtaja Hannu Kauti summasi torstaina järjestetyssä keskustelutilaisuudessa.

Kiti Salonen

