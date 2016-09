Oivasen veljekset järjestivät näytöksen Uudessakaupungissa

|

LENTOPALLO Loimu–Hurrikaani 0–3 (20–25, 13–25, 17–25).

Poikkeuksellisesti Uudessakaupungissa pelattu Raision Loimun ja Hurrikaanin ottelu tarjosi vajaalle 300 katsojalle melkoisen Hurrikaaninäytöksen. Näytöstä johtivat Oivasen veljekset Matti ja Mikko, jotka lämpenivät avauserän aikana täyteen liekkiin. Liekki roihusi niin Matilla syöttöruudussa (kuusi ässää) kuin Mikolla hyökkäyssuuntaan (16 pist. hyök% 68). Kertaakaan Mikko ei tehnyt hyökkäysvirhettä, eikä Loimu saanut hirmuhakkuria kiinni kertaakaan.

Ihan pelkkää hyökkäämisen riemukulkua ottelu ei ollut, vaan Hurrikaani myös puolusti ja torjui tehokkaasti. Tuomas Koppanen haisteli Loimu-passari Ville Junturan passisuuntia hyvin, sillä Koppaselle merkattiin kaikkiaan kuusi torjuntapistettä.

Vastaanottopelissä ei myöskään ole moitteen sijaa, vaikka Lauri Rantanen innokkaasti vaihtoikin yleispelaajiaan ottelun aikana. Jesse Mäntylän vastaanotto ja puolustuspelaaminen on viime kauden tasolla, minkä lisäksi Tomi Mutka ja Eemeli Kouki ovat ottaneet pari kehitysaskelta eteenpäin. Sekä Mutkalla että Koukilla on mielenkiintoinen kilpailutilanne toisen pelaavan yleispelaajan tontista, sillä Luke Smith on vakiinnuttanut toisen pelaavan laitapelaajan paikan itselleen.

Valtteri Arra