Oivasen veljekset tuovat tulivoimaa molempiin laitoihin

LENTOPALLO Hurrikaani ja Mikko Oivanen (30v,198 cm) ovat solmineet ensi kautta koskevan sopimuksen. Sopimus tarkoittaa sitä, että hän pelaa nyt veljensä Matin kanssa kymmenen vuoden tauon jälkeen samassa seurajoukkueessa.

– Onhan se jännä tilanne, että ollaan samassa joukkueessa. Maajoukkueessa ollaan oltu pitkään yhtä aikaa, mutta seurajoukkueaika on taas uutta, kommentoi puoli tuntia Mattia nuorempi Mikko sopimustaan.

Mikon sopimuksen syntyyn vaikutti pitkälti velipoika Matti, joka on kehunut seuraorganisaatiota ja harjoitusoloja.

– Täällä on pidetty aina pelaajasta huolta. Mattikin on saanut paikkansa kuntoon Hurrikaanissa ollessa.

Nuoremman Oivasen liittyminen Hurrikaaniin antaa valmentaja Lauri Rantaselle jälleen lisää vaihtoehtoja.

– Nyt meillä on tulivoimaa molempiin laitoihin. Mikon vahvuudet ovat ilman muuta hyökkäyspelaamisessa ja aloitussyötössä. Sen lisäksi miehen kokemus maailmalta auttaa keväällä kovissa peleissä.

Valtteri Arra

