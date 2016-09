Pappisten lava valittiin Suomen kauneimmaksi tanssipaikaksi

|

LOIMAA Pappisten lavalla kelpaa pyörähdellä seuraavinakin kesinä: paikka valittiin SuomiViihde-lehden yleisöäänestyksessä maan kauneimmaksi tanssilavaksi. SuomiViihde on musiikin, tanssin ja teatterin erikoislehti.

Vaikka kunnia tuli yllätyksenä, ei lavatoimikunta ihmettele valintaa: järvimaisemissa sijaitseva lava kerää kiitosta niin tanssijoilta kuin esiintyjiltäkin.

– Kauneus ei ole vain sitä, miltä näyttää, sillä myös talkooporukan iloisuus ja auttavaisuus ovat isossa osassa, Anne Alanen sanoo.

Pappisissa ei ollakaan kärsitty monien tahojen harmista eli talkoolaisten vähyydestä ja ikääntymisestä. Talkoolaisia on satakunta, ja he jakautuvat kuuteen työryhmään. Jokaisella on kesällä kolme työvuoroa. Nuorimmat talkoolaiset ovat alle parikymppisiä, ja he innostuvat toiminnasta usein vanhempiensa kautta.

– Talkooporukkamme on iloista väkeä. Ja kun toiminta on vapaaehtoista, ovat he mukana omasta halustaan. Määrä on sinänsä sopiva, mutta aina uusiakin otetaan mukaan.

Maija Paloposki

Lue lisää 27.9.2016 lehdestä