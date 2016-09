Torilta sai taas sienitietoa

|

LOIMAA Vuosikausia kolmen tähden sienenä hehkutettu kangaskeltavalmuska on saanut uusissa sienikirjoissa myrkkysienen statuksen. Muun muassa tämä selvisi perjantaina Kauppatorilla, kun 4H JA Maa- ja kotitalousnaiset pitivät siellä perinteisen sienineuvontatilaisuuden.

Loimaan Naavanaisiin kuuluva Karoliina Kirvelä muistaa, että vielä 80-luvun alkupuolella suppilovahvero oli loimaalaisille outo sieni.

– Nyt se ja kantarelli tunnistetaan takuuvarmasti. Niitä löytää metsästä aina, kun on nöyrä.

Kirvelä sanoo, ettei sieniä saa pelätä mutta luulojen sijaan sienistä on oltava tietoa.

– Ei niin, että tullaan kysymään, mikä tämä on, ja kerrotaan, että söin eilen tällaisen.

Kiti Salonen

