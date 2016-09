Turvallista muotia käsityönä

|

LOIMAA Maija Onnela on työskennellyt vuosikymmenen käsityöläisenä. Hän sanoo vuosien olleen kova koulu ja tarjonneen oppia kantapään kautta.

Hänen tuotantonsa hittituotteiksi ovat nousseet heijastinolkavyöt. Ensimmäiset niistä myytiin vuonna 2014. Huomaamattomat heijastinolkavyöt kolahtivat keltaisiin ja liian suuriin heijastinliiveihin tottuneisiin suomalaisiin.

– Nykyisin katson heijastimia ihan eri silmin ja yritän muistuttaa muitakin, etteivät kulkisi ihan mustana pimeässä. Autotkin pysähtyvät suojatien eteen, kun näkevät selkeästi, että siinä on joku.

Onnela asuu Tampereella, mutta hänellä on työhuone lapsuudenkodissaan Loimaalla.

Kiti Salonen

