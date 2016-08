Viljelijöille maksuton maatalouskalvojen keräys

|

LOIMAA Maatalouden käytetyt auma- ja paalimuovikalvot kierrätetään nyt hyötykäyttöön. Vuoden loppuun kestävässä kampanjassa kalvot noudetaan tiloilta ilmaiseksi. Viljelijät voivat tilata noudon nettilomakkeella ja ovat näin mukana tukemassa paikallista nuorisotyötä.

Maataloudessa päätyy jätteeksi vuosittain suuria määriä muovikalvoja. Suomen 4H-liitto ja Pohjanmaan Muovikierrätys Oy ovat sopineet auma- ja paalimuovikalvojen keräämisestä kierrätykseen koko maassa. Kalvot noudetaan maatiloilta veloituksetta, ja ne päätyvät uusiomuovin raaka-aineeksi Pohjanmaan Muovikierrätyksen tuotantolaitokselle kotimaassa.

Keräykseen kelpaavat maatalouden auma- ja paalimuovikalvot. Kalvojen tulee olla vapaita verkoista ja muusta jätteestä. Esimerkiksi kanistereita ja kotitalousjätteitä ei saa olla joukossa. Pienin noudettava erä on 10 kuutiota ja 1 000 kiloa.

Viljelijä voi tilata kalvoerän noudon täyttämällä www-lomakkeen osoitteessa www.4h.fi/maatalouskalvot. Pohjanmaan Muovinkierrätys ottaa tämän jälkeen viljelijään yhteyttä ja hoitaa kuljetukset.

Kierrätysyritys lahjoittaa jokaisesta kerätystä, laatuvaatimukset täyttävästä muovitonnista 18 euroa paikalliselle 4H-yhdistykselle vuoden loppuun mennessä tehdyistä tilauksista.

On arvioitu, että Suomen maataloudessa syntyy vuosittain noin 12 000 tonnia muovijätettä. Muovin kierrättäminen raaka-aineena on ekologisesti ja ekonomisesti järkevää. Uusiomuovin hinta ja hiilijalanjälki ovat neitseelliseen muoviraaka-aineeseen verrattuina huomattavasti pienempiä. Lisäksi uusiomuovin käyttö pienentää fossiilisten polttoaineiden kulutusta.

4H-järjestö on edelläkävijä nuorten ympäristökasvatuksessa ja maatalouden muovijätteiden kierrätyksessä. Vuodesta 1975 järjestö on kierrättänyt lannoite- ja siemensäkkejä. Tänä syksynä alkaa myös AIV-liuosastioiden kierrättäminen.

Keräyksen järjestävät Suomen 4H-liitto ja Pohjanmaan Muovikierrätys Oy yhteistyössä paikallisten 4H-yhdistysten kanssa.