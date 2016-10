Ehdota: Kuka on Loimaan seudun positiivisin 2016?

|

LOIMAAN SEUTU Jo perinteiseksi muodostunut Loimaan seudun positiivisin -kilpailu on käynnistynyt jälleen. Kisassa haetaan myönteisesti elämään suhtautuvaa saviseutulaista henkilöä, yritystä tai yhteisöä. Ehdokkaiden toivotaan olevan tahdonvoimaisia, sisukkaita ja ahkeria. He auttavat muitakin onnistumaan, ovat innostuneita ja palveluhenkisiä sekä luovat myönteistä meininkiä seudulle.

– Edellisinä vuosina on löytynyt hyviä voittajia, ja kisa on tuonut Loimaalle hyvää vipinää. Siitä pyritään edelleen pitämään kiinni. Haluamme tänä vuonna saada lisää erityisesti nuorempaa äänestäjäkantaa, joten toivomme rohkeita ehdokasilmiantoja kaikista sukupolvista, hankkeen projektipäällikkö Jussi-Pekka Niittymäki sanoo.

KISA järjestetään nyt seitsemättä kertaa. Aiempina vuosina positiivisuuskisan ovat voittaneet Kaija Suominen, Tiina Hautojärvi, Mervi Sairanen, Osmo Leikasto, Raija Veini ja Soili Väisänen.

LÄHETÄ ehdokkaasi nimi ja perustelut postitse osoitteella ”Loimaan positiivisin”, Loimaan Lehti, Käsityöläiskatu 10, 32200 Loimaa tai sähköpostilla: toimitus@loimaanlehti.fi. Ehdotusten pitää olla perillä viimeistään tiistaina 8. marraskuuta.

Ehdokkaiden nimet julkaistaan Loimaan Lehdessä ja LL:n nettisivuilla torstaina 10. marraskuuta, jolloin myös äänestys alkaa.

Sekä positiivisinta ehdottaneiden että äänestäjien kesken arvotaan palkintoja.

Kisan järjestävät Loimaan Seudun Nuorkauppakamari ja Loimaan Lehti.