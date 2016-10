Henkilöstölisäykset karsittu budjetista, kenttärakentaminen herätti hallituksessa vilkasta keskustelua

|

LOIMAA Perusturvalautakunnan esittämät lisäykset kotihoidon henkilöstöön on tässä vaiheessa pyyhitty yli kaupungin ensi vuoden budjetista.

Lautakunta esitti ensi vuodelle kaiken kaikkiaan seitsemän lisätyöntekijän palkkaamista kotihoitoon.

Budjettiluonnoksessa on yliviivattu henkilöstölisäyksiä muualtakin, sillä kaupunginjohtajan esityksessä toimielimien lisäykset on pääosin karsittu. Esimerkiksi esi- ja perusopetukseen esitetty yhden kuraattorin lisäys on poistettu.

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Teuvo Suominen (kesk.) perustelee henkilöstölisäysten karsintaa sillä, että kaupungin talous pysyy tasapainossa.

Budjetin henkilöstölisäyksinä ovat yritysneuvoja ja markkinointisihteeri, joista on jo päätetty ja henkilöt valittu.

Lisäyksiä ovat myös kaksi opettajaa, kolme koulunkäyntiavustajaa, jalkaterapeutti diabetesosaamiskeskukseen ja määräaikainen sairaanhoitaja. Tähän saakka ostopalveluna hankitut koulukuraattori ja psykologi otettaisiin kaupungin työntekijöiksi.

ENSI VUODEN liikuntapaikkainvestoinneista näyttää toteutuvan Hirvikosken urheilukentän peruskorjaus, johon esitetään varattavaksi 450 000 euroa.

Aiemmasta teknisen puolen esityksestä on toistaiseksi tiputettu tekonurmikentän rakentaminen, johon piti varata ensi vuodelle kaupungin osuutena 100 000 euroa (LL 4.10.). Kaupunginjohtajan alustavassa esityksessä investointia kaavaillaan vasta vuodelle 2019.

Asiaa ei ole kuitenkaan vielä päätetty. Tekonurmikenttä herätti vilkasta keskustelua maanantain kaupunginhallituksessa.

Kaupunginjohtaja Jari Rantala sanoo keskustelussa nousseen esille vaihtoehto, jossa Hirvikosken yleisurheilukentän korjaus jaettaisiin kahdelle vuodelle, jolloin tekonurmikentän rakentamisellekin voisi olla edellytyksiä jo ensi vuonna.

HALLITUS keskusteli budjetista ensimmäisen kerran tällä viikolla. Varsinainen käsittely alkaa ensi maanantaina.

Lari Kiviranta

