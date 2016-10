Hurrikaanin huiveja piiloon lauantaiaamuna

|

LENTOPALLO Hurrikaani pelaa tämän kauden ensimmäisen Mestaruusliigan kotiottelunsa Loimaan liikuntahallissa lauantaina 22. lokakuuta. Ottelu alkaa kello 17, ja vastustajaksi saapuu PerPo.

Pelipäivä näkyy kaupungilla jo aamuvarhain, kun urheilun moniottelija Valtteri Arra ja Hurrikaanin toiminnanjohtaja Hanna Arve-Talvitie piilottavat joukkueen fanihuiveja ympäriinsä. Periaatteena on, että löytäjä saa pitää.

– On tavattu aina ensimmäisen pelin kunniaksi järjestää jokin tempaus. Niistä on tullut hyvää palautetta faneilta, ja onpahan sitten koko kaupunki keltamusta aamusta alkaen, kaksikko kertoo.

Tällä kertaa huivipaketti sisältää myös lauantain Loimaan Lehden.