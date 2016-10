Joni Kalttonen palaa Palloilijoihin, Aleksi Lehtimäestä pelinjohtaja

|

PESÄPALLO LP:n kasvatti Joni Kalttonen palaa Loimaan Palloilijoiden paitaan. Kolmen superpesisottelun lisäksi Kalttonen on pelannut urallaan 199 ottelua Ykköspesiksessä sekä yli 100 ottelua suomensarjassa.

– Oikeenkin kivalta tuntuu palata. Täällä olen aina halunnut pelata viimeiset vuodet urastani. Katsotaan nyt, tuleeko kausia enemmän kuin yksi. Loimaalaisyleisön edessä on hieno pelata, varsinkin tiukoissa peleissä yleisö herää Loimaalla hyvin, Kalttonen kommentoi.

Hänet nähtiin viimeksi Loimaan paidassa kaudella 2014. Kaksi edelliskautta hän edusti Pöytyän Urheilijoita, jossa toimi ykköspesisjoukkueen kapteenina.

Tulevalta kaudelta Kalttonen odottaa nuorien pelureiden entistä vahvempaa esiinmarssia. Hän lupaa tuoda joukkueeseen johtajuutta ja toivottavasti lyötyjä juoksujakin.

– Ja tietysti odotan, että pelataan jälleen pitkälle syksyyn.

Kahtena edeltävänä kautena Loimaan kapteenina toiminut ja joukkueen parhaimmistoon kuulunut Aleksi Lehtimäki löi ainakin toistaiseksi hanskan naulaan. Lehtimäki siirtyy joukkueen pelinjohtajaksi.

– Ajatus lopettamisesta kypsyi pitkän aikaa ja nyt tuntui siltä, että on aika siirtyä pelihommista syrjään ja nuorten kantaa entistä enemmän vastuuta, Lehtimäki sanoo.

Temperamenttisenä pelurina tunnettu Lehtimäki kertoo, että oli helppo päätös lähteä mukaan, kun tilaisuus tarjoutui. Siitä, millainen joukkue ensi kesänä kentällä nähdään, on miehellä selkeä visio.

– Yhtenäinen, taisteleva ja rohkea.