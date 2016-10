Lähitaidetta tarjolla

|

– Miksi lähteä merta edemmäs kalaan, jos Loimaalla on näin vahva seura järjestämässä näyttelyitä? Muiden töistä voi saada kipinää myös omaan harrastamiseen.

Näin kysyy ja toteaa Loimaan työväenopiston rehtori Ilkka Virta, joka on juryttänyt Loimaan Taideseuran vuosinäyttelyn tänä vuonna. Huomenna Kuukantalossa avautuvassa näyttelyssä on esillä reilut 40 työtä.

Taidetta on esillä myös Alastaron kirjastossa, jossa voi tutkiskella raudan taipumista taiteellisiin tarkoituksiin. Asialla on punkalaitumelainen ite-taiteilija Tuomo Rantanen.

Lue lisää 22.10.2016 lehdestä