Lentopallo vetää katsomoihin

|

LENTOPALLO Miesten Mestaruusliigassa on ollut katsojia alkukaudesta keskimäärin 754 per ottelu. Tuhannen katsojan raja on rikottu kahdesti: Valepa–Hurrikaani keräsi Porissa 2 314 ja Valepa–Isku Sastamalassa 1 183 katsojaa.

Naisten Mestaruusliigassa ottelukeskiarvo on kiivennyt yli 600 katsojan. Alkukauden kruunuina ovat olleet Porissa pelatun ottelun LP-Vampula–LP Kangasala 1 850 katsojaa ja LP Viesti–Pieksämäki Volley -ottelun 1 293 katsojaa.