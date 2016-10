Se on siinä! Hurrikaanilta väkevä alku kauteen

|

LENTOPALLO Valepa–Hurrikaani 0–3 (17–25, 21–25, 13–25).

Pitkä odotus sai arvoisensa päätöksen, kun Hurrikaani avasi lentopallon mestaruusliigakauden Porin jäähallissa Vammalan Lentopallon vieraana. Suurimmat ennakkosuosikit tarjosivat vajaalle 3 000 katsojalle kolmieräisen näytelmän, jossa Hurrikaani oli koko ajan kuskin paikalla. Välillä Valepa näytti jopa yllättävän avuttomalta, sillä Hurrikaani riisui pelillisesti ja taktisesti kovimman haastajansa aseista.

Vaikka kyseessä oli vasta ensimmäinen peli ja runkosarjaa on jäljellä vielä 29 kierrosta, ei ottelun voittoa kannata vähätellä. Voitto Valepasta tietää sitä, että Hurrikaani on antanut myrskyvaroituksen. Sen pelaaminen on hämmästyttävän valmista. Torjuntapeli oli tarpeeksi tiivistä ja vastaanotto varmaa. Kun hyökkäyspelissä on aivan erilainen syke kuin viime kaudella, pääsee suhteellisen fyysinen laituriosasto hyökkäämään Harrison Peacockin tarkoista passeista ideaalilla tavalla.

Paljon on hehkutettu Oivasen veljesten peliä, mutta kaikessa hiljaisuudessa Tuomas Koppanen ja Mutka ovat nousseet pelimiesten joukkoon. Analyyttisenä ja rauhallisena valmentajana Lauri Rantasella on kohta käsissään positiivinen dilemma: ketä laittaa kentälle, koska valmiita pelimiehiä on enemmän kuin sääntöjen sallimat seitsemän.

Valtteri Arra

Lue lisää 18.10.2016 lehdestä