Alastaron Salen muutto uusiin tiloihin varmistui

LOIMAA/ALASTARO Turun Osuuskaupan Sale-myymälä muuttaa Alastarolla odotetusti uusiin tiloihin.

Uusi paikka tunnetaan Alastaron Kauppiastavaratalona ja se sijaitsee Loimijoentien varressa nykyisen kauppapaikan vieressä. Tiloissa on toiminut aikanaan muun muassa Ruokavarasto.

Sale muuttaa vuokralle uusiin tiloihin tammikuun lopulla. Osuuskaupasta luvataan palvella asiakkaita nykyisellä paikallaan normaalisti uuden Salen avaamiseen asti.

Muutostyöt muun muassa uuden kauppapaikan pihamaalla käynnistyivät jo syyskuun alussa (LL 3.9.). Nyt työt kiinteistössä käynnistyvät myös Osuuskaupan puolesta.

TOK:N marketkaupasta vastaava toimialajohtaja Mikko Rauhanen pitää uudistusta merkittävänä vahvistaen osuuskaupan jalansijaa alueella.

Hän kertoo uuden Salen olevan nykyistä lähes puolet isompi, sillä myymälän koko kasvaa 450 neliöön.

– Asiakkaille se näkyy laajempana tuotevalikoimana, ja etenkin tuoretuotteiden osuus kasvaa. Samalla asiointi on aikaisempaa helpompaa.

Osuuskauppa näkee kasvumahdollisuuksia Alastarolla ja hakee muutoksilla kasvua myyntiinsä. Rauhanen sanoo, ettei nykyinen kauppapaikka vastannut enää asiakkaiden tarpeita.

Salen myymäläpäällikkönä on Jussi Ernvall, ja myymälä työllistää yhteensä seitsemän työntekijää. Rauhanen sanoo, ettei henkilökunnassa ole muutoksia nykytilanteeseen, mutta tarpeen vaatiessa Alastarolle rekrytoidaan lisää, kun myynti kasvaa.

