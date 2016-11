Hevoset vahvasti mukana Suomen satavuotisjuhlassa

|

YPÄJÄLLÄ toimiva Hippolis – Hevosalan osaamiskeskus on mukana toteuttamassa Mahdollisuuksien hevonen -hanketta, jossa hevonen on osa Suomen itsenäisyyden juhlavuoden ohjelmaa. Juhlavuonna viestitään hevosen merkityksestä yhteiskunnassa, ja suomenhevonen on vuoden kirkkain tähti.

Vuonna 2017 juhlitaan 100-vuotiasta Suomea ja suomenhevosen 110-vuotista taivalta. Hevonen on kulkenut suomalaisten rinnalla koko historiansa ajan mukautuen yhteiskunnan sille asettamiin vaatimuksiin. Tänään ja tulevaisuudessa hevonen on urheilija, suomalaisten liikuttaja, kuntouttaja, kasvattaja ja ystävä. Yhteiskunta muuttuu, mutta ihmisen ja hevosen välinen kumppanuus säilyy.

Hevosalan toimijat, kuten Hippolis, Suomen Ratsastajainliitto ja Suomen Hippos, rakentavat yhteistyössä suomalaisten hevosalan harrastajien ja ammattilaisten kanssa juhlavuoden tapahtumia.