Hurrikaani kyni Ankat

LENTOPALLO Hurrikaani–Vantaa Ducks 3–0 (25–15, 25–16, 25–11).

Oli kyseessä Mestaruusliiga tai Suomen cup, lopputulos näyttää Hurrikaanin kannalta olevan aina sama: 3–0. Vaikka keskiviikkoillan vastustaja Vantaa Ducks on aloittanut Mestaruusliigan sensaatiomaisesti ja voittamalla seitsemästä ensimmäisestä ottelusta peräti kuusi, siitä ei ollut Suomen cupin ensimmäisessä puolivälieräottelussa minkäänlaista vastusta.

– Aika hengettömältä vastustaja näytti parketilla. Kyllä me todella hyvin pelasimmekin, ja kaikki tilastot ovat vakuuttavaa luettavaa, Hurrikaanin parhaana palkittu Matti Oivanen (15 pist. 5 ässää, 4 torjuntaa) summasi.

Oivasen puheessa ei ollut yhtään liikaa kehua, niin vahva oli kotijoukkue. Pelistä odotettiin varsinkin kahden vahvan passarin näytöstä, koska Ducksin unkarilaisvahvistus Balint Magiar oli valittu liigassa lokakuun pelaajaksi ja Hurrikaanin kollegaa Harrison Peacockia oli puolestaan ylistetty joka paikassa. Tälläkin osastolla Hurrikaani veti pidemmän korren.

– Kyllä Harrison osoitti, että mies on ylivoimaisesti kovin passari tässä liigassa. Tänäänkin mies tarjoili tarkkoja passeja. Me puolestaan pystyimme lukemaan Magiarin passeja helposti, Oivanen kiitteli passariaan.

Sen lisäksi ensimmäisen kohtaamisen voittoresepti oli tuttua tavaraa. Ensin joukkue pommitti aloitussyötöllä Ducksin vastaanoton rikki, ja sen jälkeen tiivis torjuntapeli pysäytti suurimmat vastustajan hyökkäyshalut.

– Syöttöpeli oli taas kovalla tasolla. Vain yksi syöttövirhe enemmän kuin ässiä, Lauri Rantanen vahvisti. Sen lisäksi torjuntoja Hurrikaani napsi kaikkiaan kymmenen ja sen lisäksi tuli tukku vaimennuksia.

– Vaikka tappotorjuntojakin tuli paljon, saimme vaimennusten jälkeen paljon laadukkaita jatkohyökkäyksiä, Rantanen kiitteli.

Kotijoukkueen ylivoimasta kertoo paljon myös se, että vain libero Jesse Mäntylä ja vaihdossa koko pelin ollut keskipelaaja Tuomas Koppanen eivät yltäneet pisteille. Muut yhdeksän pelaajaa kirjasivat vähintään yhden pisteen. Mukaan lukien Jankon kasvatit Akseli Haltia ja Johannes Laine.

– Tällä hetkellä en osaa sanoa, mikä on meidän ykkösseitsikko. Tuntuu, että heitän kentälle kenet vain, aina tulee onnistumisia, ihmetteli positiivisen ongelman edessä painiva päävalmentaja.

Ducks ei keskiviikkona käynyt Hurrikaanille kuin hyvästä harjoitusvastustajasta. Helpon voiton taakse ei saa kuitenkaan jäädä liian pitkäksi aikaa leijumaan, sillä sunnuntaina pelataan toinen osaottelu. Puhdas kotivoitto antaa Hurrikaanille kuitenkin mukavat lähtöasetelmat. Nyt paineet ovat vantaalaisilla, joiden pitää ensin voittaa sunnuntainen kamppailu 3–0 tai 3–1. Sen jälkeenkin olisi edessä kultainen erä. Matti Oivanen muistutti, että tällä voitolla ei kuitenkaan ole viikonloppuna enää mitään merkitystä vaan mitä luultavammin, Ankat tulevat kovaa päälle omassa kotihallissaan. Tämän otteluparin voittajalle on luvassa viimevuotiseen tapaan Suomen cupin lopputurnaus, final four- tapahtuma.

Valtteri Arra