Hurrikaani pöllytti toistamiseen Loimun

LENTOPALLO Hurrikaani–Raision Loimu 3–0 (25–12, 25–16, 25–23).

Kaukana ovat ajat, jolloin paikallispelit olivat Mestaruusliigassa tasaisia ja täynnä rajua taistelua. Alkukauden aikana jo toistamiseen toisensa kohdanneet Hurrikaani ja Loimu eivät tarjonneet vajaalle 800 katsojalle suurtakaan derby-tunnelmaa. Siitä on syyttäminen Hurrikaanin ylivoimaa. Loimu ei millään osa-alueella päässyt Loimaalla lähellekään kotijoukkuetta. Hurrikaanin itseluottamus ja kokemus ovat sillä tasolla, ettei edes asennevamma pääse hiipimään hyvästä alkukaudesta huolimatta.

– Vastustaja pelasi ihailtavalla tasolla koko ottelun. Heillä ei missään vaiheessa ottelu lipsunut käsistä vaan keskittyminen oli koko ajan pelissä ja seuraavassa pallossa, kiitteli Loimun käskijä Dragan Mihailovic Hurrikaania.

REILU VIIKKO sitten ensimmäisessä kohtaamisessa Raisiossa Hurrikaani oli yhtä suvereeni. Tälläkin kertaa se otti kahdessa ensimmäisessä erässä luulot pois Loimulta, eikä nuori ja verraten kokematon joukkue uskonut itsekään voiton mahdollisuuksiin. Maanantaina kotijoukkueen parhaimmistoa oli Mikko Oivanen (15 pist.) ja Tomi Mutka (9 pist.). Mikko Oivasen pelaamisesta ei varmasti kukaan yllättynyt, mutta Mutkan peli on tällä hetkellä äärettömän fiksua ja rauhallista. Kun muistaa Mutkan lähihistorian ja pahat polvivammat, on lähes ihme, että mies on ottanut Hurrikaanin kivikovasta joukkueesta aloitusseitsikon paikan.

– Annan alkukaudesta meille arvosanan yhdeksän puoli. Olemme pelanneet tasaisesti. Ottelutahti on ollut meille suotuisa. Olemme saaneet pelata rauhalliseen tahtiin, eikä pitkiä yön yli vieraspelimatkoja ole vielä ollut. Kohta kuitenkin alkavat härkäviikot ja matkustelut europelien takia, summasi Mikko Oivanen ottelun jälkeen. Vaikka maajoukkuehakkuri on ollut yksi liigakauden suvereeneja hallitsijoita, miehen sanoista tai eleistä ei löydy yhtään ylimielisyyttä.

Neljä ottelua, neljä voittoa eikä yhtään hävittyä erää. Siinä on Hurrikaanin saldo alkukaudesta. Mikään ei viittaa siihen, että joukkue kompastuisi jatkossakaan. Lauri Rantanen on valmennusleegionsa kanssa saanut joukkueeseen rennon ja iloisen ilmeen. Jos Hurrikaanin tasoinen joukkue saa fiiliksen päälle, tässä liigassa moni joukkue ei sitä voita. Hyökkäyspeli on tehokasta, ja joukkue tekee siinä vähän virheitä. Torjuntapeli tiedettiin jo ennen kauden alkua vahvaksi ja sen lisäksi Jesse Mäntylä pelaa uransa parasta lentopalloa. Mäntylän vastaanottopelaaminen ja puolustuspallojen hakeminen mahdollistaa hänen joukkueelleen jatkopallopelaamisen, joissa Hurrikaani on ollut alkukauden aikana murhaava.

Kuten Mikko Oivanen muistutti, alkukausi on antanut rauhallisella pelitahdilla joukkueelle aikaa laadukkaalle harjoittelulle. Kohta tahti muuttuu. Ensi viikolla jatkuu Suomen cup, ja nurkan takana odottavat myös europelit. Se tietää matkustelua, ja kaikki se aika on pois harjoittelusta. Silloin viimeistään joukkue punnitaan. Tämä viikko päättyy sunnuntaina kotipeliin Lentopalloseura Ettaa vastaan. Ja sitten alkukauden yllättäjä Vantaa Ducks kohdataan kolme kertaa peräjälkeen. Kahdesti Suomen cupissa ja kerran Mestaruusliigassa.

Valtteri Arra