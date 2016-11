Hurrikaanille riitti reilu tunti Lekan moukaroimiseen

|

LENTOPALLO Hurrikaani–Leka Volley, Kuopio 3–0 (25–15, 25–16, 25–17).

Tasan 69 minuuttia kesti lauantainen Mestaruusliigan kamppailu Loimaan Liikuntahallissa. Hurrikaani oli tappavalla asenteella liikkeellä, eikä edellisenä päivänä Raisiossa Loimulle hävinnyt kuopiolainen Leka saanut minkäänlaisia mahdollisuuksia voittoon.

– Meillä oli tänään kova peli. Syötimme hyvin, vastaanoton jälkeen hyökkäsimme tehokkaasti ja virheettömästi. Myös takakentällä puolustimme niin hyvin, ettei Lekalle jäänyt mahdollisuuksia, summasi Lauri Rantanen.

Vierasjoukkueen alkukausi on ollut heikko. Lekaa ennustettiin aina neljän parhaan joukkoon, mutta tällä hetkellä joukkue taistelee välttääkseen karsintaviivan. Kaiken sekamelskan lisäksi joukkueen päävalmentaja Lauri Hakala jäi viime viikolla terveydellisten syiden takia pois valmennusvastuusta. Koko tämän viikon joukkueen harjoittelusta vastuun on kantanut kokenut Jukka Lehtonen, joka kuitenkin Raisiossa ja Loimaalla oli keskipelaajan tontilla. Tällä viikolla Lekan puikkoihin tarttuu savolainen lentopalloikoni Tapio Nissi. Nissistä toivotaan Lekan pelillisten umpisolmujen aukaisijaksi.

– Ei meille jäänyt paljoa mahdollisuuksia tänään. Hurrikaani pelasi alusta loppuun saakka todella kovalla tasolla. Jokaisen pisteen eteen jouduimme tekemään paljon töitä. Kaverilta ei helppoja pisteitä saa, Lehtonen totesi.

HURRIKAANILLA EI tällä hetkellä ole näkyvissä pelillisiä umpisolmuja. Joukkueen peli menee vakaasti eteenpäin. Lauantainakaan peli ei ratkennut yksilöiden onnistumisiin, vaan voitto tuli tiiviillä joukkuepelillä. Kun Harrison Peacock pyörittää lauantaiseen tyyliin peliä, on jatkossakin vastustajan torjunnalla kiire.

– Peacock oli suorastaan taikuri tänään. Hiukan heikommastakin vastaanotosta mies pelasi hyviä paikkoja, kiitteli Rantanen passariaan.

Hurrikaanin ottelutahti tiivistyy tästä viikosta alkaen. Keskiviikkona Rantaperkiön Isku tulee Loimaalle kokemaan Hurrikaanin vireen. Mitä pidemmälle kohti joulukuuta mennään, sitä tiiviimmäksi ottelutahti muuttuu. Joulukuun aikana alkavat myös CEV-cupin ottelut ja myös vahvimmat mestarisuosikit Kokkolan Tiikerit (kahdesti) ja Vammalan Lentopallo saapuvat Loimaalle. Viimeistään silloin testataan todella, mikä on nyky- Hurrikaanin taso. Nyt vireen voi todeta olevan rautaa.

Valtteri Arra