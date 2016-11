Joulumyyjäiset alkoivat jo Mellilässä

|

LOIMAA/MELLILÄ Joulun odotus on alkanut jo Mellilässä. Ostarin joulupuodissa saa tehdä jouluostoksia ja virittäytyä joulun tunnelmaan. Suurin osa myynnissä olevista lahjatavaroista on käsintehtyjä. Myynnissä on muun muassa käsitöitä, koruja ja joulukoristeita. Perinteiset joulumyyjäiset ovat kyläyhdistyksen järjestämät. Joulupuoti on avoinna marraskuun alusta jouluun saakka.

– Ideana on, että ihmiset saavat hankkia joululahjaksi käsintehtyjä lahjoja. Täällä käy vierailijoita myös Helsinkiä myöten, ja jopa saksalaisia asiakkaita on ollut, kertoi Eila Suuniitty Mellilän kyläyhdistyksestä.

– Joulumyyjäiset tuovat piristystä myös kirppistoimintaan ja joulupuoti saa ihmisiä liikkeelle, lisäsi Taru Nurmi Mellilän kyläyhdistyksestä.

Marianne Rovio

Lue lisää 10.11.2016 lehdestä