Mari Koenkydöstä vuoden ruokabloggaaja

HELSINKI K-citymarket Loimaan kauppiaan Mari Koenkydön pitämä Pala kakkua -ruokablogi on voittanut blogikategorian K-ryhmän kilpailussa.

K-Ruoka Awards -niminen kilpailu järjestettiin ensimmäistä kertaa, ja palkintoja jaettiin seitsemässä kategoriassa lauantaina Helsingin Messukeskuksessa järjestetyssä K-ryhmän gaalassa.

Voittajat valittiin nettiäänestyksen perusteella, ja yhteensä ääniä annettiin lähes 232 000.

– Tämä on todella upeaa, ja äänimäärä oli todellinen yllätys. On hienoa, että asiakkaat ovat löytäneet blogini. Parasta on, kun joku asiakas kertoo kokeilleensa reseptejäni, Koenkytö kertoo.

K-Ruoka-yhteistyöblogit kategorian finaalissa kisasivat myös Beach House Kitchen ja Vaaleanpunaisessa hirsitalossa -blogit. Pala Kakkua sai yleisöäänestyksessä 12 816 ääntä, mikä oli 43 prosenttia kaikista blogit-kategoriassa annetuista äänistä.

Mari ja Jyrki Koenkytö ovat toimineet K-kauppiaina Loimaalla vuodesta 2002 lähtien.