Mestaruusliiga jatkuu Hurrikaanin tahdissa

LENTOPALLO Hurrikaani–Rantaperiön Isku 3–0 (25–17, 25–19, 25–22).

Kahdeksas liigapeli ja niistä yhtä monta voittoa. Siinä on Hurrikaanin alkukauden saldo lentopallon Mestaruusliigassa. Vaikka päävalmentaja Lauri Rantanen marssitti keskiviikkoiseen kotipeliin loukkaantumissuman kanssa painivaa Iskua vastaan totuttua oudomman koostumuksen, ei sekään heiluttanut Hurrikaanilaivaa.

Ensimmäinen erätappio oli kuitenkin kolmannessa erässä jo lähellä. Pitkän erätauon jälkeen vieraat saapuivat paremmalla asenteella takaisin kentälle ja laittoivat ensimmäistä kertaa tällä kaudella sarjajohtajan tiukoille. Parhaimmillaan tamperelaiset johtivat jo 16–10 ja 21–16, mutta sekään ei riittänyt. Väkisin rinnalle ja ohi rynninyt kotijoukkue piti saldonsa puhtaana.

– Pelattiin hiukan heikommin. Tehtiin pienissä asioissa huolimattomuusvirheitä. Toisaalta, kolmannessa erässä Isku puolusti hyvin, Rantanen pohti.

Ilman ykköspassari Jordan Colottia ja keskipelaaja Tatu Härköstä pelannut nuori Isku sortui päätöserän lopussa liian moneen helppoon virheeseen. Niihin ei ole varmaa Hurrikaanin tasoista joukkuetta vastaan.

– Ihan ok peliä tänäänkin meiltä. Se vaan ei riitä. Pitää pystyä parempaan, koska tämä on tulosurheilua, vieraiden parhaana palkittu Sakari Mäkinen (13 pist.) puhisi.

Mäkisen tuskan ymmärtää hyvin. Niin lähellä joukkueelta oli ensimmäisen kerran tällä kaudella varastaa erävoitto Hurrikaanin nenän edestä.

Lähes koko ottelun ilman Matti Oivasta ja Luke Smithiä pelannut Hurrikaani jaksaa ottelusta toiseen yllättää positiivisesti. Tällä kertaa Karri Kutinlahti (7 pist. 3 torjuntaa) ja Tuomas Koppanen (10 pist. hyök% 75) olivat pelipäällä.

Vaikka Mikko Oivanen keräsi isoimman pistesaaliin (14 pist. 3 ässää), keskimiehet olivat joukkueen selkäranka. On vaikea kuvitella, minkälaisen ottelun vastustaja joutuu pelaamaan, jotta se varastaa edes yhden erän Hurrikaanilta. Juuri nyt Rantasen joukkueella on valtava itseluottamus. Keskiviikkonakin se käänsi kolmannen erän itselleen väkisin. Siinä vaiheessa, kun eriä aletaan ratkoa, nousevat joukkueesta aina muutamat pelaajat kantamaan koko joukkuetta. Myös Rantaselle pitää antaa plussaa siitä, että vaihtoi ottelun lopussa takaa-ajotilanteessa Smithin kentälle. Australialainen takoi viisi pistettä ja oli nostamassa joukkueen otteluvoittoon.

Ottelutahti kiihtyy, kun joulukuu alkaa. Myös europelit alkavat puolentoista viikon sisään. Sitä ennen lauantaina on vuorossa vieraspeli Joensuussa ja ensi viikon torstaina Loimaalle saapuu hallitseva mestari Tiikerit. Viimeistään silloin nähdään lopullisesti, mikä on Hurrikaanin taso.

Valtteri Arra