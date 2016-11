Satsaukset kotipaikkakuntaan tuottavat tulosta – Pemamek on Loimaan Vuoden Business Vaikuttaja

|

LOIMAA – Meillä on ammattitaitoinen ja sitoutunut henkilöstö. Tämä onkin palkinto koko yritykselle ja henkilöstölle, toimitusjohtaja Jaakko Heikonen kiittää.

Pemamek on Loimaan Vuoden Business Vaikuttaja 2016. Tunnustuksen myöntää vuosittain Loimaan Seudun Nuorkauppakamari merkittävästä seudullisesta vaikuttamisesta ja yritystoiminnan kehittämisestä. Saaja voi olla yritys, henkilö tai projekti, jolla on positiivinen vaikutus seudun talouteen ja seutukunnan elinvoimaisuuteen.

– Pemamek on tuonut tänäkin vuonna paljon positiivista pöhinää seudulle. Perusteina palkitsemiselle on liiketoiminnan käyttöasteen laajentaminen, työllisyyden vahvistaminen ja investoinnit Loimaalla, Nuorkauppakamarin puheenjohtaja Niina Nurmi toteaa.

