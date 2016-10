Wahlroos on Varsinais-Suomen verolistan ykkönen

|

Björn Wahlroos keräsi eniten tuloa Varsinais-Suomessa vuonna 2015. Wahlroosin pääomatulot olivat 19,6 miljoonaa euroa. Ansiotuloja hän keräsi lähes 394 000 euroa.

Wahlroos keräsi tuloja viime vuonna hieman edellistä vuotta enemmän. Vuonna 2014 hänen tulonsa olivat yhteensä 18,7 miljoonaa euroa.

Wahlroos on Sampo-konsernin, UPM:n ja Nordean hallitusten puheenjohtaja. Hän on Sammon omistaja. Wahlroos tunnetaan myös halikkolaisen Joensuun kartanon entisenä omistajana. Nykyisin kartano on hänen pojansa nimissä.

Tulolistan kakkonen on Antti Aarnio-Wihuri. Hän on turkulainen liikemies ja lääketieteen kunniatohtori. Hän on sukuyhtiönsä, monialayritys Wihurin pääomistaja ja hallituksen puheenjohtaja. Wihurilla on erityisesti pääomatuloja, 4,2 miljoonaa euroa.

Myös listan kolmonen Tom von Rettig on sukuyhtiönsä palveluksessa. Hän vaikuttaa tällä hetkellä useiden Rettig-suvun yritysten hallituksissa.

Maakunnassa eniten ansiotuloa keräsi Rose-Marie Koivisto. Hänen ansiotulonsa olivat 2,1 miljoonaa euroa.

Koivisto on on Navielektron omistaja. Yritys valmistaa Kaarinassa merivalvontajärjestelmiä.

Toinen Navielektron omistajista Asser Koivisto suurimpien ansiotulojen listalla juuri Rose-Marie Koiviston takana, sijalla kaksi.

Kolmanneksi eniten ansiotuloja oli Maria Severinalla. Hän on turkulaisen bioteknologiayritys Hytestin toimitusjohtaja.

Pääomatulojen kakkonen Wahlroosin jälkeen on turkulainen Riitta Puolimatka. Hän on rakennusyrittäjä Armas Puolimatkan tytär.



Verohallinto julkaisi viime vuoden verotiedot tiistaiaamuna.

Tulot yhteensä kärki, Varsinais-Suomi 2015

1. Björn Wahlroos 20 040 518

2. Antti Aarnio-Wihuri 5 009 096

3. Tom von Rettig 4 496 810

4. Riitta Puolimatka 4 431 280

5. Hanna Nurminen 4 380 563

6. Heikki Vaiste 4 249 925

7. Janne Jääskeläinen 3 665 711

8. Rose-Marie Koivisto 3 457 756

9. Asser Koivisto 3 367 199

10. Jan von Haartman 3 142 686

Pääomatulojen kärki, Varsinais-Suomi 2015

1. Björn Wahlroos 19 646 740,26

2. Riitta Puolimatka 4 431 279,53

3. Tom von Rettig 4 422 752,04

4. Hanna Nurminen 4 301 781,37

5. Heikki Vaiste 4 233 051,81

6. Antti Aarnio-Wihuri 4 172 304,36

7. Janne Jääskeläinen 3 534 352,48

8. Jan von Haartman 3 136 222,07

9. Kati Ruola 3 097 427,62

10. Pirkko Miikkulainen 3 080 765,58

Ansiotulojen kärki, Varsinais-Suomi 2015

1. Rose-Marie Koivisto 2 098 579,88

2. Asser Koivisto 2 095 397,11

3. Maria Severina 1 591 370,45

4. Matti Hellgren 1 450 963,22

5. Peter Johansson 1 411 077,85

6. Alexey Katrukha 1 292 547,75

7. Jukka Rinnevaara 1 222 338,98

8. Panu Routila 1 080 303,83

9. Jani Lampinen 1 048 079,39

10. Jari Savola 957 251,23