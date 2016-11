Hokkarit vaihtuvat juhlakenkiin

|

Linnan juhliin kutsutun Susanna Tapanin juhlakampaus tehdään Laitilassa.

Jääkiekkoilija ja ringettepelaaja Susanna Tapani sai pari viikkoa sitten puhelimeensa kämppäkaverinsa lähettämän kuvan kirjeestä, jonka vasemmassa yläkulmassa luki teksti Tasavallan presidentiltä.

– En meinannut uskoa sitä todeksi ennen kuin avasin kotiin päästyäni kuoren. Kutsun saaminen tuntui todella etuoikeutetulta ja uskomattomalta, laitilalaislähtöinen Tapani kuvailee tuntemuksiaan saatuaan kutsun Linnan juhliin itsenäisyyspäivänä.

Kahden lajin kiireisellä urheilijalla kului hieman aikaa ennen kuin hän löysi mieleisensä iltapuvun.

– Löysin pienen metsästyksen jälkeen valmiin iltapuvun, joka ei kuitenkaan ollut aivan täydellinen. Vasta viikko ennen juhlia löysin unelmieni puvun, hän kertoo.

Juhla-asunsa hän haluaa pitää salaisuutena h-hetkeen asti, eikä halua vielä tarkemmin paljastaa puvun yksityiskohtia. Kenkäostoksilla Tapani kävi tällä viikolla keskiviikkona. Meikkaus ja kampaus tehdään Laitilassa.

Tapani on saanut edustaa useasti Suomea niin jääkiekossa kuin ringetessäkin. Yksi urheilu-uran kohokohdista oli, kun kansallislaulu soi Suomen joukkueen kultamitalin ansiosta ringeten MM-kisoissa tänä vuonna. Hyökkääjänä pelaava Susanna Tapani palkittiin kisojen arvokkaimpana pelaajana.

Jääkiekossa hän on pelannut maajoukkueessa MM-kisoissa neljä kertaa ja olympialaisissa kerran. Ensimmäisen MM-kultamitalinsa ringetessä Tapani sai vuonna 2010.

– Maajoukkuepaidan päälle pukeminen on aina suuri kunnia. Siihen ei ikinä totu, vaan joka kerta tuntuu yhtä hienolta. On hienoa päästä pelaamaan Suomen parhaiden pelaajien kanssa, edustaa Suomea ja taistella yhteistä tavoitetta kohti omana maana toisia maita vastaan, hän kuvailee.

Tapani on asunut jonkun aikaa Yhdysvalloissa, jossa hän pelasi jääkiekkoa yliopistosarjassa. Tämä kokemus antoi näkökulmaa Suomeen ja suomalaisuuteen.

– Ennen ajattelin, että en välttämättä haluaisi asua aina Suomessa. Vuoden Yhdysvalloissa asuttuani tajusin kuitenkin kuinka hyvin asiat täällä ovat.

Amerikassa Tapani oppi arvostamaan erityisesti suomalaista koulutus- ja sosiaalijärjestelmä.

– Jenkeissä ikävä tuli myös suomalaista ruokaa ja suomalaisten suorapuheisuutta, hän kertoo.

Suomen 99-vuotisjuhlissa ensi tiistaina Tapani aikoo nauttia ainutlaatuisesta juhlapäivästä ja Linnan juhlien tunnelmasta. Mitä lähempänä hetki on, sitä jännittävämmältä ajatus presidenttiparin tapaamisesta tuntuu.

Tapani on viettänyt viime vuosina itsenäisyyspäivää samaan tapaan kuin tuhannet muutkin suomalaiset, television ääressä.

– Olen yleensä nauttinut kiireettömyydestä, rentoutunut ja katsonut juhlia läheisteni kanssa, Rauman Lukossa jääkiekkoa ja Raision Nuorisokiekossa ringetteä pelaava Tapani kertoo.



– En oikein osaa edes sanoa mitä juhlilta odotan. On kuitenkin hienoa nähdä juhlat sisältä päin, odotan uusien ihmisten tapaamista ja tietenkin sitä kuuluisaa linnan boolia, Susanna Tapani kertoo.

Teksti, Eija Eskola-Buri, Laitilan Sanomat

Kuva: Maria Suomi, Laitilan Sanomat