Hurrikaani ilotulitti Tiikerien kustannuksella

LENTOPALLO Hurrikaani–Kokkolan Tiikerit 3–0 (25–19, 25–18, 25–17).

Hurrikaani järjesti yli tuhannelle katsojalle keskiviikkona etuajassa ilotulituksen. Hallitseva Suomen mestari Kokkolan Tiikerit oli näytelmän sijaiskärsijä. Kun Lauri Rantasen joukkueella oli käytössä ne näyttävimmät ja tehokkaimmat pommit, joutui Jukka Mäkihannu tyytymään sädetikkuihin. Niin suvereeni oli kotijoukkue vuoden viimeisessä Mestaruusliigan ottelussa.

Hurrikaani oli jokaisella osa-alueella useammankin askeleen vastustajaa edellä. Tyrmäysvoiton siemenet kylvettiin syöttöruudussa, jossa Hurrikaani pommitti vieraiden vastaanoton verille. Sen lisäksi torjunta-puolustuspelaamisessa oli valtava ero kotijoukkueen eduksi. Se hoiteli puolustuksen jälkeiset jatkohyökkäykset äärimmäisen tehokkaasti, ja vastaavasti Tiikerit tuskaili tehottoman laitahyökkäyksen kanssa.

Mäkihannu vaihtoi kolmen erän aikana kaikki yleispelaajat vähintään kerran vaihtoon. Eniten kuutamolla operoi Steven Hunt, josta kauden alla povattiin liigan kovinta yleispelaajaa. Alkukausi on osoittamassa, että Hunt on suutari, jonka ruuti on märkää. Vastaavasti koko syksyn iloisesti tykittänyt Luke Smith osoitti (11 pist. hyök% 58), että on toisella Hurrikaanikaudella löytänyt vielä lisää tulivoimaa.

Huntin heikko iltapuhde (3 pist. -2) oli osittain Smithin hyvyyttä. Australialainen torjui ja vaimensi kanadalaisen hyökkäyksiä toistuvasti ja riisui Huntin pelihuumorin täysin. Kärkikamppailuissa myös hakkurit käyvät keskinäistä kamppailua paremmuudesta. Mikko Oivanen (26 pist. +18, hyök% 65) jatkoi sitä hurjaa virettä, jolla kaatui euro-cupissa bulgarialaisjoukkue. Vastaavasti Tiikerien Antti Ropposen oli tyytyminen kahdeksaan pisteeseen.

– Me syötimme kaverin ulos pelistä. Vaikka saimme vain yhden ässän, syöttö oli avainasemassa, Rantanen kertasi.

Myös Hurrikaanin parhaana palkittu passari Harrison Peacock myönsi joukkueen syöttöpelin olleen vahvaa. Sen lisäksi ensimmäistä kautta Loimaalla pelaava Peacock tarkensi, että hänellä oli helppo ilta passata, kun vastaanotto oli tarkkaa.

– Meiltä olisi voinut parhaana pelaajana palkita kenet vain. Onnistuimme niin vahvasti joukkueena.

SYYSKAUSI saateltiin keskiviikkona pakettiin. Hurrikaani ehti pelaamaan 14 liigaottelua, joista se voitti 13. Sarjasijoitus on toinen, edellä vain ainoan tappion Hurrikaanille aiheuttanut Valepa. Kun syyskauteen lisätään voittoisat ottelut Suomen cupissa ja Cev-cupissa, voi joukkueelle antaa alkukaudesta kouluarvosanana kiitettävän.

Rantanen on osoittanut, että ensimmäinen täysi kausi päävalmentajana on ollut kaiken sen luottamuksen arvoinen. Hän on saanut ennestään kovana tiedetyn joukkueen pelaamaan haluamallaan tavalla ja ennen kaikkea joukkueena.

Keskiviikon vastustaja Tiikerit on samassa tilanteessa kuin Hurrikaani viime kaudella. Eri kansallisuuksien sulatusuunin tiivistyminen ehyeksi joukkueeksi ei käy käden käänteessä, jos silloinkaan.

Hurrikaanissa voidaan olla tyytyväisiä siihen, että kovien kotimaisten pelaajien lisäksi se on löytänyt todellisen aarteen Australiasta. Ykköspassari Peacock on sopeutunut maanmies Smithin avulla erinomaisesti joukkueeseen. Sen lisäksi yleisöä on käynyt otteluissa todella ilahduttavan paljon. Nyky-Hurrikaani on joukkue, jossa pelaajilla on hauskaa ja se tarttuu yleisöön.

NYT joukkueelle on luvassa ruhtinaallinen viiden päivän tauko harjoituksista. Seuraava koitos on 5. tammikuuta, kun Cev-cupissa vastaan asettuu Italian suurseura Trentino Diatec.

– Pääsemme ensimmäistä kertaa tällä kaudella pelaamaan paineettomasti. Joten tilanteesta pitää osata nauttia, totesi hirmukautta pelaava Mikko Oivanen.

Nyt jokainen joukkueen jäsen on ansainnut tauon.

Valtteri Arra