Kutsu kuin kiitos!

Tähän on hyvä lopettaa, sanoo kunnallispolitiikan jättävä Ritva Sinervo.

Kangaskaupassa levitellään erilaisia kangaspakkoja ja pähkäillään marraskuisena päivänä. Salon Eurokankaassa etsitään kangasta Linnan juhliin kutsun saaneelle Ritva Sinervolle.

– Ei mitään ole vielä suunniteltu, pari päivää sitten sain vasta tietää, huokaisee puvun ompeleva Noora Särkiniemi.

Jos itse puvun tilaus tuli yllätyksenä Särkiniemelle, niin tuli myös kutsu Sinervolle.

– Olin kyllä välillä vitsaillut miehelleni: Entä, jos saisin kutsun?

Kun kutsu sitten tuli, Ritva Sinervo tulkitsi sen kiitokseksi pitkästä kunnallispolitiikan urastaan, joka on alkanut jo 40 vuotta sitten Muurlassa kunnanvaltuutettuna ja jonka hän nyt jättää Salossa.

Muurlasta hän siirtyi vanhan Salon puolelle valtuutetuksi, piti välillä taukoa, mutta palasi uudestaan. Kokoomuksen riveissä vaikuttanut Sinervo siirtyi tosin viime metreillä sitoutumattomaksi kristillisten ryhmään.

– Tähän on hyvä lopettaa, hän toteaa Linnan juhlista.

Sinervo sanoo, että häntä on pyydetty jatkamaan, mutta etusijalla on oma terveys.

– Jos oven taakse tulee 300 ihmistä, lähden, hän vitsailee.

Nyt edessä häämöttävät kuitenkin arvokkaat juhlat, joihin hän on taivutellut mukaan myös miehensä Jarmo Sinervon. Juhlaa varten on jo varattu hotellimajoitus Helsingistä.

Kutsusta hän kertoi ensin vain sukulaisilleen.

– Meillä on suvun kesken suljettu Facebook-sivu, jossa kerroin kutsusta.

– Suku hullaantui, hän kuvailee reaktioita.

Suvun naisten kanssa Sinervo on pohdiskellut myös, miten hän juhlaan pukeutuisi. Kun kutsun saapumisesta on kulunut muutama päivä, selvillä ovat ainoastaan suuret linjat.

– Olen pelkistetty ihminen ja haluan jonkun yksinkertaisen mallin, suklaanruskean puvun, Sinervo paljastaa.

Puvun tekijäksi hän halusi siskontyttärensä Noora Särkiniemen kahden naisen yrityksestä Hoppu Designistä.

– Raha jää nuorelle yrittäjälle Saloon, Sinervo sanoo.

Kampauksen ja meikin tekee hänen miniänsä Teea Sinervo, joka asuu Ritva Sinervon naapurissa paritalon toisessa päässä.

– Hän on ansioitunut ja hänellä on paljon pystejä, Sinervo kehaisee.

”Suvun naisilta tuli ohjeita, että muista sitten kätellessä, ettet aloita keskustelua.”

Sinervo on seurannut Linnan juhlia, mutta ne eivät ole olleet sellainen tapahtuma, jonka takia hän olisi sivuuttanut jonkun tärkeän asian.

Itsenäisyyspäivän juhlavastaanotolla hän odottaa näkevänsä koko tapahtuman kauneuden.

Sinervo on saanut jo käytännön ohjeita juhlia varten.

– Suvun naisilta tuli ohjeita, että muista sitten kätellessä, ettet aloita keskustelua, hän kertoo.

Teksti: Elina Lahti, SSS

Kuva: Marko Mattila, SSS