”Näin arvokkaaseen juhlaan pääsee vain kerran”

Kutsu Linnan juhliin tuli nousiaislaisille puutarhayrittäjille täytenä yllätyksenä. Illalta he odottavat eniten kättelyä.

Muutama viikko sitten Pirjo ja Tapio Mönkkösen postilaatikkoon kolahti mieluisa yllätys, jonka vain harva saa. Pariskunta pyydettiin Kotipellon puutarhan edustajina Linnan juhliin.

– Avasimme kirjekuoren kädet täristen, nousiaislainen Pirjo Mönkkönen kuvaa silloisia tunnelmiaan.

Kotipellon puutarha on erikoistunut yrttien, versojen ja syötävien kukkien kasvatukseen. Se tunnetaan Mimis-tuotevalikoimasta. Yritys palkittiin tänä syksynä Lentävä lautanen -ruokakulttuuripalkinnolla.

– Presidenttipari nostaa tänä vuonna esille ruokatuottajia. Kutsu tuli meille siis ammattipuolelta, Mönkkönen sanoo.

Kumpikaan ei ole aiemmin tavannut presidenttiparia.

Pirjo Mönkkönen sanoo, että valmistautuminen juhliin alkaa olla hyvällä mallilla. Iltapuvun hän hankkii Muotikuusta.

– Kullanruskeansävyinen pitsimekko. Juhlavaan pyritään, koska nyt on niin arvokas tilaisuus, ettei elämässä varmaan tule toista niin arvokasta juhlaa. Ei kuitenkaan prinsessamekkoa viisikymppiselle, hän sanoo.

Tapio Mönkkönen pukeutuu frakkiin.

Pirjo Mönkkönen laitattaa hiuksensa ja meikkinsä kotikylän tutussa paikassa, kynnet taas Mynämäellä.

– Kaikki mahdollinen yritetään nyt saada kuntoon, Mönkkönen kommentoi.

Mönkköset odottavat illalta eniten presidenttiparin tapaamista.

– On hirvittävän hienoa päästä kättelemään presidenttiparia. Se on siis jotain sellaista, että oikein jännittää jo etukäteen ja tulee juhlafiilis sitä ajatellessakin, Pirjo Mönkkönen sanoo.

Sen pidemmälle iltaa hän ei ole ajatuksissaan vienyt.

– Annetaan sitten illan soljua miten soljuukaan. Varmaan pitää tanssia muutama askel, vaikka emme mitään tanssijoita oikein olekaan.

Varmaa on, että Mönkkösten lähipiiri ja tuttavat seuraavat kättelyjonoa televisioruuduista tänä vuonna tavallista tarkemmin.

– Molempien vanhemmat ovat hirvittävän ylpeitä ja otettuja kutsustamme. Kutsu herättää kiinnostusta kyläläisissäkin, Mönkkönen nauraa.

Teksti: Katja Ihatsu, TS

Kuva: Jori Liimatainen, TS