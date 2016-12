Riista-aitaa Ysitien varrelle miljoonalla eurolla

|

LOIMAA Valtatie 9:n varrelle rakennetaan riista-aitaa Loimaan kohdalle. Valtiovarainvaliokunta myönsi liikenneturvallisuutta parantavalle hankkeelle viime viikolla miljoona euroa korjausrahaa.

– Tämä oli tosi positiivinen ja iloinen uutinen. Hirvi- ja peurakolareita sattuu Ysitiellä ihan liikaa, ja metsästyksellä kanta tuntuu pienenevän kovin hitaasti, Varsinais-Suomen Ely-keskuksen liikenneturvallisuusinsinööri Jaakko Klang sanoo.

Ely-keskus aikoo käynnistää riista-aidan suunnittelutyöt kiireen vilkkaa. Tarkoituksena on määritellä riista-aidan sijainti pahimpien kolaripaikkojen perusteella.

Tilastollisesti pahimmat hirvieläinkolaripaikat sijaitsevat Loimaan lounais- ja koillispuolella Loimaa–Mellilä- ja Loimaa–Metsämaa-osuuksilla.

Klang arvioi, että miljoonalla eurolla riista-aitaa on mahdollista rakentaa 8–9 kilometrin matkalle molemmin puolin tietä. Aidan sijaintia määriteltäessä kuullaan maanomistajia ja otetaan huomioon muun muassa liittymäjärjestelyt ja tarve riistaporttien rakentamiseen.

Todennäköistä on, että ainakin osa uudesta riista-aidasta yhdistyy jo olemassa olevaan noin 1,5 kilometrin mittaiseen riista-aitaan Metsämaalla.

Kiti Salonen

