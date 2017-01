Ankansulat lentelivät Liikuntahallissa

|

LENTOPALLO Hurrikaani–Vantaa Ducks 3–0 (25–19, 25–16, 25–19).

Hurrikaani kasvatti voittoputken kolmen ottelun mittaiseksi sarjassa viidentenä olevan Vantaa Ducksin kustannuksella. Nuorella joukkueella kauteen lähtenyt Ducks on ollut alkukaudesta Mestaruusliigan positiivisin joukkue. Joukkueen kokenein Toni Kankaanpää, 32, myöntää, että hänen roolinsa joukkueessa on iso.

– Taidan olla joukkueesta ainoa, jolla on pudotuspelikokemusta, 278 liigaottelun mies mietti.

Keskiviikkona ei edes Kankaanpään (15 pist.) hyvä peli riittänyt Duckcsille, sillä kotijoukkue syötti ja hyökkäsi jälleen terävästi. Erityisen hienosti ilta sujui Eemeli Koukilla, joka jatkoi sunnuntaina alkanutta onnistumisten putkea.

– Tällä hetkellä siviilielämä on kunnossa. Tulee harjoiteltua hyvin, saan tarpeeksi lepoa ja muutenkin hommat on kunnossa. Se näkyy sitten kentällä positiivisina asioina, ottelun paras pelaaja paljasti. Alkukaudesta Koukia enemmän yleispelaajana peliaikaa sai Tomi Mutka, mutta nyt päävalmentaja Lauri Rantanen oli päättänyt antaa vastuuta kolmatta kautta Hurrikaanissa pelaavalle Koukille.

– Minulla on oikeastaan ensimmäistä kertaa sellainen tilanne, että harjoituksissa joutuu oikeasti tekemään hommia, jos meinaa päästä pelaamaan. Tämä on ideaali tilanne pelaajalle, että joutuu jokaisessa harjoituksessa tekemään parhaansa, pelaaja kommentoi.

Kolmen erän ja reilun 70 minuutin aikana isännät eivät antaneet vieraille mitään ilmaiseksi. Kun vastaanotto toimi 63 prosentin varmuudella, pääsi Harrison Peacock pelaamaan omaa juonikasta passipeliä. Tällä kertaa Mikko Oivanen ei ollut joukkueen ykköstykki vaan maajoukkuehakkuri joutui tyytymään kymmeneen pisteeseen. Koukin ollessa liekeissä muu joukkue antoi taustalta voittoon vaadittavaa tulitukea. Miehekkäästi esiintyi myös Karri Kutinlahti, joka sai avausseitsikon paikan Tuomas Koppasen pysytellessä vaihtopenkillä.

– Hyvä syöttöpeli, saimme kaverin vastaanoton rikki. Olimme myös hyvällä asenteella liikkeellä, siitä kertovat puolustuspeli ja jatkopallopelaaminen, joka oli myös huomattavasti Ducksia tehokkaampaa, Rantanen tunnusti.

Hurrikaanin tappava tammikuu jatkuu viikonloppuna. Ensin lauantaina se matkustaa Ouluun Ettan vieraaksi ja päivää myöhemmin Kokkolaan Tiikerien isännöimään otteluun. Ja ensi viikko alkaa matkalla Italiaan Trentinoon ja viikko päättyy ensi viikon sunnuntaina kotipelillä Liiga-Rientoa vastaan.

Valtteri Arra