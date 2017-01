Hurrikaani nousi sarjakärkeen – viikonloppuna kaksi voittoa

|

LENTOPALLO Lentopalloseura Etta, Oulu–Hurrikaani 1–3 (25–21, 20–25, 20–25, 19–25).

Kokkolan Tiikerit–Hurrikaani 2–3 (25–20, 24–26, 15–25, 25–23, 20–22).



Hurrikaanin ”tappava tammikuu” jatkui menneenä viikonloppuna kahdella haastavalla vieraspelillä. Ensin lauantaina Oulussa Etta ja sunnuntaina Kokkolassa Tiikerit. Molemmat ottelut tiedettiin ennakkoon vaikeiksi varsinkin, kun Hurrikaani tarpoo ennennäkemättömässä otteluruuhkassa. Nyt se pelasi sunnuntaina neljännen pelinsä kahdeksaan päivään ja matkusti linja-autolla toistatuhatta kilometriä.

– Otimme kovat voitot kahdesta pahasta vastustajasta. Jokainen pelaaja nosti tasoaan, ja ratkaisuhetkillä joku pelaajista otti joukkueen harteilleen ja kantoi hienosti vastuuta, päävalmentaja Lauri Rantanen kiitteli viikonlopun urakoinnista.

Etta-pelissä Mikko Oivanen laittoi palloa parkettiin 31 pisteen ja 63 prosentin tehoilla. Hakkuri ehti myös neljästi puhkomaan oululaisten vastaanoton ässäsyötön merkiksi. Mikko Oivasen lisäksi Eemeli Kouki jatkoi siitä, mihin jo aikaisemmin Leka-pelissä jäi. Koukin pelaaminen on ollut nousujohteista jo pidemmän aikaa, mikä antaa jatkossa valmennukselle vaihtoehtoja kokoonpanomuutoksiin.

Sunnuntain huippukamppailun näyttämönä toimi Hurrikaanille aina vaikea Hollihaan ahdas ja tunkkainen jumppasali. Joukkue ei ole viimeisten vuosien aikana Kokkolasta pisteitä tuliaisiksi saanut, mutta nyt Hurrikaani näyttää kypsyneen todelliseksi voittajaksi. Lauantaiseen tapaan Mikko Oivanen heilutti tahtipuikkoa, mutta nyt velipoika Matti nousi verkolla Tiikeri-lauman kesyttäjäksi. Matti Oivaselle kertyi peräti kymmenen torjuntapistettä, joista kolme tuli viimeisessä erässä.

– Varsinkin sunnuntaina teimme pienet asiat kotijoukkuetta paremmin. Tomi Mutka nosti palloa kuppiin, kun kotijoukkueella oli erä- tai ottelupalloja. Tällaiset yksittäiset pienet jutut auttavat valtavasti omaa joukkuetta voittoon. Vaikka suoritukset eivät näy suoraan tilastoissa, valmennukselle se antaa vahvaa signaalia.

Viiden pisteen ja kahden voiton viikonloppu nosti Hurrikaanin runkosarjan kärkipaikalle. Se on neljä pistettä Valepaa edellä ja kerännyt kaksi voittoa sastamalalaisia enemmän. Tänä vuonna pisteet eivät ratkaise runkosarjan paremmuutta vaan nimenomaan voitot.

– Otimme Tiikereistä kolme voittoa runkosarjan aikana, sitä voi pitää aika kovana saavutuksena, Rantanen huomautti.

Silti päävalmentaja halusi muistuttaa, että leijumiseen ei ole yhtään varaa. Tärkein tehtävä on kehittää pelaamista edelleen ja muuttaa tietyiltä osin taktiikkaa.

– Myös vastustajat tietävät jo, miten me pelaamme. Senpä takia on hiukan muutettava koko ajan pelityyliä.

Hurrikaanin hirvittävä ottelutahti jatkuu tälläkin viikolla. Joukkue matkustaa Italiaan valmistautumaan keskiviikon CEV-cupin toiseen osaotteluun kivikovaa Diatec Trentinoa vastaan. Viikon päättää sunnuntainen kotiottelu Liiga-Rientoa vastaan.



Valtteri Arra