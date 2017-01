Hurrikaanille niukka voitto sarjajumbosta

|

LENTOPALLO Hurrikaani–Liiga-Riento, Joensuu 3–2 (20–25, 25–18, 25–21, 23–25, 15–12).

Hurrikaanin reilun viikon mittainen reissaaminen Oulu–Kokkola–Loimaa–Trentino–Loimaa-akselilla päättyi sunnuntaina Mestaruusliigan kotipeliin hännänhuippu Liiga- Rientoa vastaan. Kova rasitus, raju matkustelu ja ainakin osittainen asennevamma oli koitua Hurrikaanin kohtaloksi. Ottelun alussa se ei ollut valmis pelaamaan vaan Riento sai ottelun kaikki avaimet käsiinsä.

Jani Säisän valmentama jounsuulaisjoukkue aloitti ryminällä. Se puolusti ja voitti jatkopallotilanteita kotijoukkuetta enemmän, minkä lisäksi ruandalaishakkuri Nelson Murangwa (22 pist. +8) teki kentällä lähes mitä tahtoi. Hyvää taustatukea antoi ensimmäistä liigakauttaan pelaava 19-vuotias Tuomas Siirilä. Siirilä ei kuvia kumarrellut vaan haastoi verkolla kotijoukkueen torjuntaa ja sai tukun onnistumisia.

– Oma fiilis oli ennen peliä ja pelin aikana hyvä. Ei painanut jaloissa lauantain ottelu Raisiossa. Hiukan kävi tuurikin tietyissä tilanteissa, kommentoi debytantti Siirilä. Kaikkiaan Siirilälle kirjattiin viiteen erään 18 pistettä hyökkäystehojen ollessa peräti 69 %.

Hurrikaanin päävalmentaja Lauri Rantanen otti hiukan jopa aiheetta hartioilleen kotijoukkueen heikkoa pelivirettä.

– Otan omalle kontolle sen, että joukkue ja pelaajat eivät olleet valmiita pelaamaan. Siinä on nyt itsetutkistelun paikka, Rantanen tunnusti.

Kun katsoo joukkueen viime aikaista peli- ja matkustusrumbaa, on osa syy ottelun venymisestä viiteen erään saakka juuri siinä. Sunnuntain pelissä näkyi henkisen latauksen vajaus ja sen myötä suoritustason ailahtelu. Eemeli Kouki jaksoi parketilla painaa täysillä, ja se näkyi tilastoissa. Kouki pelasi jo viidennen pelinsä putkeen kovilla lukemilla. Kaikkiaan 19 pistettä ja vain kaksi suoraa hyökkäysvirhettä on kova lukema otteluruuhkan päätteeksi.

– Ei itse matkustelussa mitään vikaa ole, mutta se aika on pois harjoittelusta ja palautumisesta. Itse tunsin oloni hyväksi, ja kun kentälle pääsee, pitää siellä taistella kovaa, Kouki kommentoi.

Hurrikaanille ottelusta voitto oli isompi asia kuin kaksi pistettä. Tällä kaudella kun voittojen lukumäärä ratkaisee ensin ja vasta sitten sarjapisteet, ei välttämättä yhden sarjapisteen menetys vaikuta mahdolliseen runkosarjan voittoon juuri mitään. Ja piikkipaikalla joukkue haluaa olla, kun runkosarja päättyy. Silloin Hurrikaani saa jokaiseen ottelusarjaan kotiedun. Ennen pudotuspelejä pelataan kuitenkin vielä 11 runkosarjan ottelua ja Suomen cupin final four -lopputurnaus.

Ensi viikonloppuna Hurrikaani lähtee Suomen cupissa metsästämään seurahistorian ensimmäistä cup-mestaruutta Hämeenlinnan Elenia-areenalle. Lauantain välieräpelissä vastaan asettuu Vammalan Lentopallo. Jos Hurrikaani onnistuu voittamaan Valepan, kohtaa se sunnuntaina finaalissa otteluparin Kokkolan Tiikerit–Pielaveden Sampo-voittajan.

Valtteri Arra