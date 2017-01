Kiusaaminen voi tuhota unelmat – Duudsonit kannustavat ystävystymään, unelmoimaan ja harjoittamaan positiivista anarkiaa

|

LOIMAA/PUISTOKATU Pläts!

Loimaan yläkoulujen oppilaita naurattaa, kun jättikuminauha pläsähtää Duudsoneiden naamalle. Se on Jarpin (Jarno Leppälä) ja HP:n (Hannu-Pekka Parviainen) keino lämmitellä suulihakset.

Puistokadun koulun juhlasalissa istuvien 500 nuoren pieneksi pettymykseksi lisää temppuja ei ole luvassa, sillä Duudsoni-kaksikko on tullut puhumaan painavaa asiaa.

– Kiusaaminen on ainoa vakava asia, josta me halutaan puhua. Kiusaamisesta ei hyödy kukaan, eikä sillä ei saavuta yhtään mitään, Jarppi sanoo.

Duudsoneilla on kokemusta sekä kiusaajana että kiusattuna olemisesta. Jukka Hildén ei kadu mitään muuta kuin sitä, että on kiusannut.

Jarno Laasala muistaa vielä 25 vuoden jälkeenkin, millaista on olla kiusattu. Se on kuin rytistäisi ja talloisi valkoisen paperin, joka ei tule enää ikinä sileäksi ja puhtaaksi.

Jarppi huomauttaa, että jos Duudsonit olisivat lapsena kiusanneet toisiaan, he eivät olisi ikinä ystävystyneet, ja kaikki heidän yhdessä kokemansa asiat olisivat jääneet tapahtumatta.

– Me oltais voitu itse tuhota homma jo teidän ikäisenä.

Kiti Salonen

Lue lisää 19.1.2017 lehdestä