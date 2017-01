Koululaiset riemuitsivat uusista soittimista

|

LOIMAA/NIINIJOKI Niinijoen koulussa riemuittiin lahjoituksena saaduista soittimista. Lapset olivat innoissaan Loimaan keskipitäjän maatalousnaisten 1 500 euron suuruisesta lahjoituksesta, jonka avulla koulun käyttöön saatiin kymmenen ukuleletta sekä sähköpiano. Ukulele on havaijilainen pienikokoinen nelikielinen kitara.

Lahjoitusten saapuessa kouluun lapset ryntäsivät innoissaan tutustumaan instrumentteihin.

Ukulelet avattiin pakkauslaatikoistaan nopeasti, ja lapset kokeilivat kilvan sointujen tapailua ukulelejen kielillä.

– Tämä on mahtavaa, koska nyt on mahdollisuus päästä soittamaan ukuleletta musiikin tunneilla. Ihan kaikki pääsevät nyt mukaan ukulelen opettelemiseen. Ukulele on kiva soitin, ja siitä tulee hauskempi ääni kuin kitarasta, iloitsi Elias Onnela, 12, ja näytti miten ukulelella saa yhdellä soinnulla aikaan vaikka mitä.

Viljami Virtanen, 12, sanoi pitävänsä ukulelesta todella paljon. Sitä on hänen mukaansa helpompi opetella soittamaan kuin kitaraa, koska ukulelessa on vähemmän kieliä.

– Nyt on kivaa, kun musiikin tunneilla on enemmän tekemistä. Meillä on nyt enemmän soittimia, joilla voi harjoitella soittamista, Viljami Virtanen pohti.

Marianne Rovio

