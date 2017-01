Poliisi: ”euron puhelimia ei ole”

|

LOUNAIS-SUOMEN poliisissa on kirjattu rikosilmoituksia, jotka liittyvät ”euron puhelimiin”. Näissä tapauksissa asianomistaja on tilannut ulkomaisesta nettikaupasta matkapuhelimen yhdellä eurolla ja maksanut sen luottokortilla. Puhelinta ei toimiteta ostajalle, ja lisäksi ostajan tililtä veloitetaan toistuvia maksuja.

Luottokorttitapahtuman jälkeen asianomistajat ovat todenneet, että heidän luottotileiltään on tapahtunut useiden kymmenien eurojen veloituksia toistuvasti. Asianomistajat eivät ole itse tehneet kyseisiä ostotapahtumia. Tiliselvittelyissä on tullut ilmi, että maksutapahtumat ovat välittyneet ulkomaisille maksunsaajille. Maksun veloittaja on ollut sama ulkomainen taho kuin euron puhelimen myyjä.

Poliisi kehottaa käyttämään tarkkaa harkintaa liian halvoilta kuulostavissa ulkomaisissa nettiostoksissa. Poliisilla on näissä tapauksissa harvoin edellytyksiä tutkinnan hoitamiseksi Suomessa. Uusia euron puhelimia ei ole.