Rocketsilla karmea vuoden avaus

JÄÄKIEKKO Rockets–RNK Hoci 7–8 ja. (4–1, 3–3, 0–3, 0–1).

Kupittaan jään petettyä siirtyi Rocketsin tämän vuoden avauspeli Chiefsiä vastaan myöhempään ajankohtaan, ja vuoden avaus tapahtuikin Loimaalla sarjajumbo RNK Hocia vastaan viime keskiviikkona. Heti alkutahdeista alkaen näki, että kuukauteen ei oltu pelattu ja peliajatus ei ollut aivan kohdillaan. Myös vauhti oli huomattavasti verkkaisempaa, mihin parhaimmillaan on totuttu. Vieraat menivät jo 36 sekunnin jälkeen 0–1-johtoon, mutta Rockets ei häkeltynyt, vaan kuviot alkoivat vähitellen löytyä. Varsinkin ketju Tomi Korvenpää–Marko Heino–Jari Hakala tuntui löytävän toisensa erinomaisesti. Niko Mäen tasoituksen jälkeen otti Tomi Korvenpää roolia ja tekaisi puhtaan kypärätempun eli kolme maalia, joista yksi rangaistuslaukauksella. Tauolle siirryttiin näin turvallisessa 4–1-johdossa.

Toisessa erässä tahti jatkui. Ensin Sakari Kaaja teki alivoimalla tilanteeksi 5–1 ja heti perään Korvenpää illan neljännellä osumallaan 6–1. Sitten myötätuuli kääntyi. Rockets alkoi ottaa käsittämättömiä jäähyjä, joista kokenut RNK Hoci rankaisi armotta. RNK tuli jo 6–4-tilanteeseen, kunnes Janne-Matti Järvinen onnistui myös ylivoimalla hilaamaan taukojohdoksi 7–4.

Pitkään näytti kolmannessa erässä, että tämä riittää, mutta toisin kävi. Niko Tammelinin 5–7-kavennus antoi vieraille vielä uskonkipinän ja, sitten alkoi jälleen näytös nimeltä tarpeettomat jäähyt. Nämä RNK käytti satavarmasti hyödykseen ja summerin soidessa taululla olivat uskomattomat lukemat 7–7. Kauan eivät vieraat antaneet Rocketsin kitua tuskissaan, kun ajassa 60.48 Santeri Kallio pisteenä karmeuden päälle lurutti 7–8-voittomaalin ja fiasko oli taputeltu.

Rocketsin pelin sisällä oli ainakin puoliväliin asti paljon hyvää, joka nyt jäi tämän karmaisevan tappion taakse piiloon. Tomi Korvenpään hieno saldo 4+1 pitää mainita ja koko edellä mainittu ketju lisättynä pakkiparilla Janne-Matti Järvinen–Eetu Piki. Jokaisen jäähyboksissa istuneen pitää nyt myös käydä läpi mielessään tekemisensä. Jäähyboksista ei pelejä voiteta. Herää myös kysymys, tuudittautuiko valmennuskin 6–1-johdon jälkeen helppoon voittoon, koska peluutus muuttui selkeästi ”nuori Suomi, kaikki pelaa” -mukaiseksi. Tämä peluutustyyli sopii mainiosti junioripeleihin tiettyyn ikäluokkaan saakka, mutta aikuisten kilpasarjaan se ei sovi millään muotoa. Jos halutaan voittaa ja menestyä, niin kuumimmat äijät pelaavat ja muut antavat näille hieman huiliaikaa.

Lauantaina on jo mahdollisuus näyttää, mistä Rockets on tehty. Joukkue matkustaa Harjavaltaan Kuparikiekon vieraaksi ja nyt välimuisti tyhjäksi ja talvisotameininki päälle niin ilme naamalla saattaa jo sunnuntaina olla toisenlainen.

Pekka Lehto