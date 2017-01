Suden metsästyslupa koskee Oripäätä

|

VARSINAIS-SUOMI Suomen riistakeskus on myöntänyt Varsinais-Suomeen poikkeusluvan kahden suden metsästämiseksi. Pyyntilupa on voimassa 21.1. alkaen 21 vuorokauden ajan Varsinais-Suomen perinteisellä susialueella. Lupa-alueessa on mukana Pöytyän–Oripään, Nousiaisten–Mynämäen sekä Laitilan susialueita. Pyyntiä voidaan suorittaa samanaikaisesti eri alueilla, mutta luvalla voidaan metsästää enintään yksi susi aluetta kohti.

Suden metsästyksellä tavoitellaan susien arkuuden lisäämistä ja paikallisten, susiin liittyvien ongelmien lieventämistä. Susien metsästys kohdistuu vahinkoa ja sosiaalista haittaa aiheuttaviin yksilöihin.

Ilvespentueiden erillislaskenta järjestetään tulevana viikonloppuna Varsinais-Suomen alueella lumitilanteen salliessa. Mikäli uutta lunta ei saada tarpeeksi, laskentaa yritetään jälleen seuraavana viikonloppuna. Laskenta on suoritettava helmikuun puoliväliin mennessä.