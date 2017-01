Sunday schoolissa taivas on heaven

|

LOIMAA God. Heaven. Bible. People. Love. Muun muassa näiden sanojen kautta lähestytään englanninkielistä pyhäkoulua eli sunday schoolia, jossa lapset tutustuvat kielikylvyn keinoin kristillisiin tapoihin ja arvoihin.

– Lapset ovat olleet innoissaan, kun he oppivat uuden sanan, pyhäkoulunopettaja Merikerttu Mutala sanoo.

Sunday school alkoi lokakuussa, ja kerran kuussa samaan aikaan jumalanpalveluksen kanssa pidettävä toiminta jatkuu ainakin toukokuulle. Koska koulu on suunnattu 4–8-vuotiaille, on pyhäkoulun kesto 45 minuuttia.

Alkuun ajatuksena oli tarjota seudun englanninkielisten perheiden lapsille harrastus, jolla pääsisi kirkon piiriin omalla kielellä. Mutala oli jo suunnitellut toiminnan kaksikieliseksi, mutta koska pyhäkouluun tulikin vain suomenkielisiä osallistujia, muutettiin ohjelmaa kielikylpymäiseksi.

Mutala korostaa, että sunday schooliin ovat edelleen tervetulleita muutkin kuin suomea puhuvat lapset.

– Olen valmis tekemään kaiken kahdella kielellä. Näin lapset oppivat molempia kieliä.

Maija Paloposki

Lue lisää 3.1.2016 lehdestä