Uusien autojen määrä kasvussa

|

LIIKENNE Vuonna 2016 rekisteröitiin 118 991 uutta henkilöautoa. Vuonna 2015 vastaava määrä oli 108 819 eli vuonna 2016 henkilöautojen rekisteröintien määrä nousi 9,3 prosenttia. Viime vuonna ajoneuvojen ensirekisteröinnit olivat kasvussa, ja tänä vuonna sama suunta jatkuu. Suosituimmat henkilöautomallit olivat Skoda Octavia, Nissan Qashqai ja Volkswagen Golf. Trafin tilastojen mukaan autojen ensirekisteröinnit olivat nousseet kaikissa maakunnissa.

Pakettiautoja ensirekisteröitiin viime vuonna 13 523, mikä on 18,3 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Suosituimmat pakettiautomerkit olivat Ford ja Volkswagen.

Kuorma-autoja ensirekisteröitiin viime vuonna 3 330, ja vuoteen 2015 verrattuna rekisteröintimäärä kasvoi 23 prosenttia.

Uusia linja-autoja rekisteröitiin viime vuonna 586, mikä on edellisvuoteen verrattuna 11,4 prosenttia enemmän.

Vaihtoehtoiset käyttövoimat ovat kasvattaneet suosiotaan vuosi vuodelta. Vaihtoehtoisen käyttövoiman henkilöautoja rekisteröitiin suhteessa eniten Varsinais-Suomessa. Erityisesti kasvua on tapahtunut ladattavissa hybrideissä.