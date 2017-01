Vanhukselta rahaa anastanut nainen jäi kiinni

|

LOIMAA Vanhukselta rahaa viime sunnuntaina anastanut nainen on jäänyt kiinni. Loimaan poliisi pyysi alkuviikosta yleisöltä apua Loimaalla tapahtuneen varkausrikoksen selvittämiseksi. (LL 17.1.) Nainen oli mennyt vanhemman miehen asuntoon pyytäen päästä käymään vessassa. Vessakäynnin yhteydessä vierailija oli kuitenkin anastanut vanhukselta käteistä rahaa.

Poliisi haluaa kiittää yleisöä tulleista vihjeistä, jotka johtivat rikoksesta epäillyn jäljille ja tunnistamiseen. Poliisin mukaan nainen on otettu kiinni ja pidätetty. Samassa yhteydessä on selvinnyt pari muutakin vastaavanlaista varkausrikosta, joissa nainen on päässyt sisään vanhuksen asuntoon tekaistulla syyllä. Nainen on esiintynyt muun muassa seurakunnan tai kotihoidon työntekijänä. Poliisi tutkii tapauksia varkautena, ja esitutkinnan valmistuttua jutut siirtyvät syyteharkintaan. Nainen itse kiistää teot.