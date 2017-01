Viikon kuvat: Viikon näyttävin potku, taivutus ja lento

|

viikon kuviin osuu tällä kertaa poikkeuksellisen vauhdikkaita urheilukuvia. Wilma Murto taivuttaa seivästä yleisön edessä Pajulahden urheiluhallissa, Juuso Lahti näyttää esimerkkiä futsal-potkusta ja Salon Vilppaan Matias Ojalan 199-senttinen kroppa lentää vaaka-asennossa pelissä Uudenkaupungin Korihaita vastaan.

Urheilumieltä vaati varmasti myös 8 metriä leveän ja 20 metriä pitkän puutalon siirto väliaikaiseen paikkaan keskellä yötä.

Tästä se lähtee. Salon Vilpasta edustava Wilma Murto hyppäsi 420 viime viikonloppuna Nastolan Pajulahdessa. Murto jäi reippaasti edellisen viikonlopun kovista hypyistä, joissa hän hätyytteli nuorten maailmanennätyskorkeutta 472. – Tällaisia päiviä vaan välillä tulee, kuittasi Murto tulosten vaihtelun. Kirsi-Maarit Venetpalo, Salon Seudun Sanomat.

Talo sai pyörät alle. Turun Puutarhakadun puutalo siirrettiin keskiviikon vastaisen yönä. Talo siirrettiin sivuun kellarirakentamisen ajaksi ja palautetaan paikalleen kellariholvin päälle ensi syksynä. Kahdeksan metriä leveä ja noin 20 metriä pitkä kuljetus keräsi paikalle satoja katselijoita. Siirron teki Hartela Länsi-Suomi Oy. Talon väliaikainen paikka on Ruusukorttelinkujalla, noin 50 metrin päässä alkuperäisestä paikasta. Jori Liimatainen, Turun Sanomat.

Potku lähtee. Uudenkaupungin Pallokerhon Juuso Lahti kurottaa palloon Torre Calcion pelaajan nenän edestä. Joukkueet kohtasivat viime viikonloppuna Uudessakaupungin Pohitullissa piirisarjan futsal-turnauksessa. Jussi Arola, Uudenkaupungin Sanomat.

Baddingiä veljentyttären tulkintana. Lauantaina 14.1. tuli kuluneeksi 30 vuotta Rauli Badding Somerojoen kuolemasta. Helsingissä järjestetyssä konsertissa Baddingin veljentytär, laulaja Katri Somerjoki muisteli setäänsä musiikin ja tarinoiden kautta. Baddingin laajasta tuotannosta kuultiin sekä klassikkoja että harvinaisempia helmiä. Vieraana konsertissa esiintyi M.A. Numminen. Sauli Kaipainen, Somero-lehti.

Erotatko Duudsonit kuvasta? Jarpilla ja HP:lla ei ollut aikaa ottaa jokaisen oppilaan kanssa selfieitä ja belfieitä, joten Kuva-Paavo otti ryhmäkuvat luokittain. Duudsoneiden kanssa poseeraa Loimaan Hirvikosken yhtenäiskoulun 8B-luokka. Duudsonit kiertävät Suomen kouluissa puhumassa kiusaamisesta. – Kiusaamisesta ei hyödy kukaan, eikä sillä saavuta yhtään mitään, Jarppi sanoo.Kiti Salonen, Loimaan Lehti.

Vipinää uudessa koulussa. Sauvon pienimmät koululaiset aloittivat maanantaina uudessa koulurakennuksessa, jossa on muun muassa liikunnallinen taukotila. Tilaa pääsi ensimmäisenä testaamaan 2A-luokka. Sauvon nuorimpien koululaisten uusi koulu on rakennettu Perniössä Teijo-Talojen tehtaalla. Sauvoon rakennus kuljetettiin osina. Koulun pinta-ala on runsaat 750 neliömetriä. Se liitetään vanhempaan koulurakennukseen 90 neliön yhdyskäytävällä. Jaana Pakarinen, Kunnallislehti.

Kaveripäivänä nautitaan hernekeittoa. Erno Pietikäinen (vas.) ja Paavo Tyykilä ovat kiireisiä miehiä ja kavereiden tapaamisille jää vähän aikaa. Pari vuotta sitten miehet keksivät idean järjestää tapahtuman, jossa kavereita ehtisi nähdä. Näissä tapaamisissa on tarjottu alusta lähtien hernekeittoa. Pietikäinen ja Tyykilä ovat saaneet tapaamisten myötä myös uusia kavereita. Tyykilän sylissä kohta kaksi vuotta täyttävä Sulo. Jussi Arola, Uudenkaupungin Sanomat.

Jäätä paikataan. Tage Ekholm jäädytti maanantaina Kuuvuoren kentän reikiä veden ja irtolumen avulla Turussa. Luistelujäät saatiin alkuviikosta hyvään kuntoon, mutta keskellä viikkoa iskeneet vesisateet ja plussakelit tekivät luistelusta taas monin paikoin mahdotonta. Pitkää pakkasjaksoa ei ole Varsinais-Suomeen luvassa vieläkään. Jari Laurikko, Turun Sanomat.

Näin lentää 199-senttinen. Salon Vilppaan Matias Ojalan vauhti on kova ja pallo pysyy mukana myös vaakalennossa. Salon Vilpas voitti Uudenkaupungin Korihait 92-74 Korisliigan ottelussa Salohallissa keskiviikkona. Kumpikin joukkue pelaa seuraavat pelinsä perjantaina. Vilpas on sarjataulukon jaetulla ykkössijalla ja Korihait pitää taulukon perää. Kirsi-Maarit Venetpalo, Salon Seudun Sanomat.

Sama reitti jo vuosikymmeniä. Veijo Pietilä on laskenut talvilintuja Kaarinassa vuosikymmeniä. Ensi vuonna tulee 50 vuotta täyteen. Pietilä ja Esko Gustafsson loivat 12 kilometrin reitin mopoiässä ja käyvät edelleen kolme kertaa talvessa laskemassa reitin varrella näkyvät linnut. Miehet asuvat nykyään muualla. Harvinaisuuksia reitin varrella ovat olleet vuonna 1970 nähty valkoselkätikka ja vuonna 1972 havaittu lapintiainen. Nora Rajalin, Kaarina-lehti.

105 nuuttipukkia. Nuuttipukkiperinne elää ja voi hyvin Laitilassa. Nuutinpäivän iltana Poukan talolle kerääntyi kymmenittäin yleisöä seuraamaan nuuttipukkien esityksiä. Esiintyvien nuuttipukkien määrä nousi perjantaina 105:een. Esiintymisvuorossa Heidi Vuorela ja Helmi Vuorela sekä tiikerit Fanni Vuorela ja Saara Naskali. Jussi Vaajasaari, Laitilan Sanomat.

Tunnelmaa kristallisuolalyhdyillä. Auralaisen Tuisa-yrityksen Sade-sarjan tuotteissa kristallisuola on keskeinen ainesosa. Sade-sarjan tuotteet valmistetaan helsinkiläisessä biokosmetiikkalaboratoriossa. – Suolaa on käytetty ihonhoidossa tuhansia vuosia, yrittäjä Tuija Karabulut kertoo. Ihonhoidon lisäksi kristallisuolaa voi käyttää ruuanlaitossa ja esimerkiksi valaisimissa. Asko Virtanen, Auranmaan Viikkolehti.

Paluu kotijäälle. Tuto palasi tiistaina vajaan viikon mittaisen tauon jälkeen taas Kupittaan kotihalliinsa, kun hallin sulanut jää oli saatu korjattua. Jää suli viime viikon alussa lauhduttimissa ilmenneen vian takia. Jäät saatiin uudelleen kuntoon loppuviikolla ja tämän viikon alussa. – En muista vastaavaa jään sulamista edes pelaajaurani ajalta. Harvemmin nuo vehkeet pettävät, Tuton päävalmentaja Miika Elomo muisteli. Koko Turun alueen jääurheilu oli hetken myllerryksessä, kun Kupittaan hallia käyttäville etsittiin harjoitusvuoroja muualta. Jori Liimatainen, Turun Sanomat.

Kolmipyöriä ja puupyöriä. Salon polkupyörätehdas alkaa valmistaa keväällä kolmipyöräisiä polkupyöriä. Tapio Palomäki ajelee Salossa kehitetyllä mallilla. Tehtaan ensi kevään tuotannossa ovat myös puupolkupyörät. Niiden taustalla on kokemäkeläinen idea ja osakeyhtiö Wood Innovations Finland Oy. Wiilubiket tehdään koivusta. Takana kävelee Sami Palomäki. Marko Mattila, Salon Seudun Sanomat.

VIIKON KUVAT: Kuvia eri puolilta maakuntaa